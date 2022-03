Vitaa enceinte : elle dévoile son ventre très rond dans une robe collée serrée

La grossesse suit son cours et, bientôt, Vitaa sera à la tête d'une famille nombreuse ! Maman de deux enfants, Liham, 10 ans et Adam, 7 ans, la chanteuse a annoncé le 18 décembre 2021 qu'elle était enceinte pour la troisième fois, à quelques heures des festivités de Noël. Le temps file et son joli ventre s'arrondit à vitesse grand V. Sur son compte Instagram, l'artiste de 39 ans, de son vrai nom Charlotte Gonin, a partagé plusieurs photographies le 15 mars 2022 qui permettent de voir l'évolution de ses courbes. Et pour cause : elle porte une longue robe noire très moulante.

Les plus fins limiers reconnaitront cette tenue, puisque c'est celle que Vitaa portait sur scène à l'occasion de sa dernière performance avant l'accouchement. Le mardi 8 mars 2022, l'ex coach de l'émission The Voice Belgique a retrouvé sa famille de coeur pour aller interpréter sa chanson A Fleur De Toi avec les candidats Christopher et Mounir, les talents des coachs Beverly Scott et Typh Barrow. C'est dans cette même robe, sublime, qu'elle avait subjugué l'audience avant de prendre son congé maternité. "Une mission, racontait-elle. On a fait trois heures de route, on est arrivés avec une heure de retard, donc autant vous dire qu'on est en retard de ouf. Et c'est du direct !"