Vitaa se fait tuer par ses gosses à cause d'une boulette... obligée de fouiller dans la poubelle !

Vitaa vérifiera à deux fois désormais quand elle voudra jeter quelque chose à la poubelle. La chanteuse de 39 ans s'est attirée les foudres de ses enfants ce mardi 15 mars. A tel point que pour résoudre le problème, l'interprète de Confessions nocturnes a dû mettre les mains dans les ordures de bon matin. Dans sa story Instagram, la future maman s'est expliquée : "7 heures du matin. Je dois fouiller dans la poubelle parce que j'ai jeté la fourmi qui était dans une boîte pour la SVT. Moi aussi, on ne me dit jamais rien ! Je vois de la terre, je fous tout en l'air !" Ses enfants ne l'ont évidemment pas entendu de cette oreille, surtout son fils qui ne s'est pas gêné pour disputer sa mère - pour une fois qu'il le peut en toute légitimité surtout : "Je me fais tuer par mes gosses".

En mère courage, Vitaa a donc tout tenté pour retrouver le minuscule insecte dans le fond de la poubelle, tout ça dès le réveil. En vain. Soucieuse de ne pas se faire renier par la chair de sa chair, la chanteuse a opté pour une solution de secours : celle de trouver une autre fourmi dans le jardin. Si l'idée est honorable, elle n'a malheureusement pas convaincu le principal intéressé : "J'en ai trouvé une autre dehors, mais elle ne bouge pas trop... Il m'a dit 'elle est morte'". On ne sait pas encore comment s'est terminée cette histoire mais son fiston peut voir le verre à moitié plein : s'il a une mauvaise note sur cette expérience, sa maman n'aura pas son mot à dire !

Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas d'avis ! Un parent parfait n'existe pas. Vitaa peut donc dormir sur ses deux oreilles concernant l'arrivée prochaine de son troisième enfant. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram en décembre dernier : "Je termine avec le meilleur, le meilleur pour la fin. Je vous ai caché quelque chose depuis cette tournée. J'attends un petit bébé et voilà je ne l'ai pas encore dit.... Je suis très très heureuse de vous l'annoncer. [...] J'attendais ça depuis tellement longtemps ! (...) Il y a eu des moments difficiles à cause de ça, ce sont les premiers mois où j'ai été un peu fatiguée" expliquait-elle. Désormais au top de sa forme, l'artiste attend impatiemment de donner naissance à ce bébé tant désiré. En amour, Vitaa est plus cigale que fourmi, c'est le cas de le dire.