Vitaa enceinte : canon en robe noire moulante pour une grande dernière avant l'accouchement

Grossesse n'est pas synonyme de convalescence ! Vitaa l'a encore prouvé ces derniers mois, en enchaînant les déplacements. La chanteuse enceinte de son troisième enfant a livré sa dernière prestation scénique avant l'accouchement, et avait sorti le grand jeu pour l'occasion...

Ce sont les téléspectateurs belges que Vitaa a régalé, ce mardi 8 mars 2022. L'ex-coach des saisons 7 et 8 de la compétition en a retrouvé le plateau, le temps d'une chanson. Elle a interprété la chanson À Fleur De Toi avec les candidats Christopher et Mounir, talents des coachs Beverly Scott et Typh Barrow.

Vitaa a permis à ses abonnés Instagram de suivre son périple ! "Une mission ! On a fait trois heures de route, on est arrivés avec une heure de retard, donc autant vous dire qu'on est en retard de ouf. Et c'est du direct !", a confié l'artiste qui s'est filmée en coulisses.

Sublime en robe noire moulant son ventre rond, Vitaa est passée entre les mains de sept personnes, dont un régisseur, une coiffeuse et son styliste Jérôme Baud, avant de monter sur scène.