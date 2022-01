Vitaa, enceinte et touchée par la Covid-19 : des séquelles encore handicapantes, elle s'explique en vidéo

L'année 2022 commençait bien pour Vitaa. La chanteuse, enceinte de son troisième enfant, a finalement fait une triste annonce sur les réseaux sociaux : elle a contracté la Covid-19. Ce jeudi 13 janvier 2022, l'interprète du titre À fleur de toi donne de ses nouvelles, notamment en story sur Instagram. Elle combat le virus, et en garde quelques séquelles...

Devant son miroir, Vitaa s'affiche en débardeur et legging de sport, laissant entrevoir son ventre de future maman déjà bien arrondi. "On s'y remet...", écrit-elle avec des émoji représentant des bras musclés, comme pour se donner de la force. La grande acolyte de Slimane s'installe alors sur son vélo elliptique et se lance dans cette première séance de sport d'après Covid. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la reprise n'est pas évidente ! "Par contre pour le souffle post Covid enceinte, on repassera hein... 2/10", lance-t-elle.

Finalement, Vitaa est fière de sa séance du jour : elle a pédalé pendant pas moins de quarante minutes. "Pas mal pour une reprise", estime-t-elle. Ses efforts sont d'ailleurs visibles. En effet, la star de la chanson publie, toujours en story sur le réseau social de partage d'images, une courte vidéo de son débardeur de sport trempé, portant les traces de sa transpiration, gage d'une séance de sport efficace. "Quand même !", se félicite-t-elle alors.

Rappelons que c'est la deuxième fois que la chanteuse de 38 ans contracte la Covid-19. La première fois, en avril 2021, elle avait également souffert après la maladie. "Avantage : - 3 kg. Inconvénient : plus de souffle /plus de condition physique. Mais bon on s'y remet, je me sens mieux déjà de m'activer", avait-elle déclaré sur les réseaux sociaux. Alors, cet état de fatigue avec le souffle court, Vitaa connait déjà.

Elle qui a déjà attrapé le virus ne pensait pas tomber une nouvelle fois malade, surtout en étant enceinte. C'est sur Instagram qu'elle a annoncé la nouvelle, le 6 janvier 2022. "Bon bah voilà, 6j en 2022 au top et puis... merci le Covid. Il y en a qui ont la chicha, moi j'ai ça", avait-elle écrit un masque à oxygène sur le nez. Aujourd'hui, elle semble aller beaucoup mieux ! Ouf...