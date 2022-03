Vitaa : Son annonce inattendue sur la suite de sa carrière...

En l'espace de quelques mois à peine, les fans de Vitaa ont dû encaisser deux grosses informations concernant leur idole. La première : l'annonce de la séparation du duo qu'elle a longtemps formé avec Slimane sur le plateau des NRJ Music Awards en novembre 2021. Une bonne nouvelle en a chassé une autre. Quelques jours plus tard, la chanteuse révélait dans une vidéo postée sur son compte Instagram attendre son troisième enfant. A 38 ans, l'ancienne acolyte de Diam's va prendre du temps pour elle, pour choyer sa famille et accueillir comme il se doit ce nouveau bébé dont elle a tant rêvé. En revanche, elle n'est pas certaine de revenir un jour sur scène. Dans une interview pour le média belge Sud Info, Vitaa a plus ou moins annoncé vouloir mettre un terme à sa carrière de chanteuse : "Mon prochain album sera certainement le dernier et je ne dis pas ça pour faire de la comm'".

Touchée d'entendre son fils dire qu'il a plus vu sa nounou que sa maman, Vitaa avouait vivre de plus en plus mal l'éloignement avec son mari Hicham et leurs enfants Liham et Adam. Des propos qu'elle confirme en évoquant sa vie de famille au cours de son entretien : "Je suis une fille très simple. Quand je ne travaille pas, je reste chez moi avec mes enfants. Je ne traîne pas dans les soirées, je suis assez sauvage. Cela dit, je ne sais pas jusqu'à quand je ferai ce métier".

A quelques semaines de la naissance de son troisième enfant, Vitaa aspire à plus de tranquillité : "Je prends moins de plaisir à courir partout, à faire de la promo... J'ai une famille, j'avance en âge, et j'ai envie de voir mes enfants grandir. Je vais peut-être me faire plus rare". Passionnée de musique, Vitaa pourrait ne pas disparaître complètement des radars. A l'image d'un Patxi, ancien Star Académicien désormais auteur pour Louane, Vitaa pourrait à son tour mettre sa plume au service des autres pour "continuer à faire de la musique". Un bon moyen de continuer à vivre de sa passion en restant auprès des siens.