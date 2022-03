Amel Bent enceinte : ventre rond et à l'air pour un instant repos avec ses filles

Grâce aux réseaux sociaux, Amel Bent a permis à des centaines de milliers de followers de suivre l'avancée de sa grossesse. Elle continue, à l'approche de l'heureux dénouement. La chanteuse a posté une nouvelle et adorable photo d'elle, ventre à l'air, profitant d'un instant repos avec ses filles aînées.

Amel Bent compte plus de 836 000 abonnés sur Instagram. 836 000 internautes avec qui elle partage son quotidien, rythmé par les tournages de The Voice, son actu musicale et sa famille. L'artiste de 36 ans y a posté une nouvelle photo dans sa story du jeudi 17 mars 2022, image à voir dans le diaporama, la montrant en pleine sieste avec ses filles Hana et Sofia (4 et 6 ans).

Les deux fillettes aux visages protégés par des emojis de panda sont allongées près de leur maman, enceinte de leur petit frère ou petite soeur. Amel est sur le dos et porte un top et un legging noirs. Son ventre rond est bien visible et indique une grossesse qui approche de son terme.

Cette sieste est un des rares moments de répit qu'Amel Bent s'est accordée ces derniers mois ! Bien qu'enceinte, la chanteuse a poursuivi l'enregistrement des auditions à l'aveugle de The Voice, s'est produite avec la troupe des Enfoirés pour leur concert annuel, et s'est même sublimée lors de la dernière Fashion Week parisienne, consacrée aux collections prêt-à-porter pour les saisons automne-hiver 2022.

À chacune de ses apparitions, Amel Bent a marié style et confort. L'essentiel de sa parade de tenues de grossesse a eu lieu sur le plateau de The Voice. La coach s'y est notamment sublimée en veste et combinaison Courrèges, ou en robe transparente Mugler.