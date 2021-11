"Je trouvais ça trop intime" : Amel Bent victime d'une fausse couche, pourquoi elle a finalement parlé...

Amel Bent a bouleversé ses fans lorsqu'elle a annoncé, durant une interview accordée à Audrey Crespo-Mara dans Sept à Huit, qu'elle avait été victime d'une fausse couche. Un épisode traumatisant enfoui en elle mais dont le partage a été salvateur pour elle comme pour certaines de ses abonnées. Samedi 30 octobre, la maman de Sofia et Hana (5 et 4 ans), qui attend un troisième enfant avec son mari Patrick Antonelli, est revenue sur cette douloureuse expérience.

A nos confrères de PureCharts, la chanteuse de 36 ans, qui est de retour avec un nouvel album intitulé Vivante, a confié : "Je n'avais rien dit à mes proches quand c'est arrivé donc je ne pouvais pas m'imaginer une seconde en parler devant des millions de gens quelques mois plus tard. C'est mon médecin qui m'a donné le déclic (...) Il m'a dit que je ne me rendais pas compte que ce que vivais, 1 femme sur 4 le vit. Il m'a dit : 'Je ne comprends pas, vous qui avez une tribune incroyable, pourquoi vous n'en parleriez pas ?'. Je trouvais ça trop intime. Il m'a dit que ça l'était mais que c'était tellement universel, et qu'il annonçait autant aux femmes que ça allait le faire, que le contraire, dans son cabinet, et ça tous les jours".

C'est donc grâce aux encouragements de son docteur qu'Amel Bent a réussi à partager sa douleur avec son public.