Amel Bent cash sur sa grossesse : "Je n'ai pas toujours écouté les conseils autour de moi"

Comme toujours, son sourire était éclatant ! Invitée de l'émission En Aparté, sur Canal + ce mercredi soir, Amel Bent était magnifique, vêtue d'un legging noir et d'une veste de costume lilas. Et la chanteuse, enceinte de son troisième enfant, n'a pas pu échapper aux questions sur son ventre, qui s'arrondit de jours en jours. Un bébé totalement voulu, malgré une carrière bien remplie.

"Je savais, quand on a décidé avec mon mari de faire ce troisième bébé, dans quelle période j'allais vivre cette grossesse", confie à la journaliste celle qui a d'abord été victime d'une fausse couche. En pleine promotion de son album et emportée dans le tourbillon des tournages de The Voice, elle a pourtant eu besoin de se "prouver des choses".

"C'était presque une prise de position pour moi, parce que j'ai toujours besoin de me prouver des choses et, à la fois, renvoyer aussi des messages". Elle prouve ainsi qu'on peut parfaitement mener une carrière tout en devenant maman. Une question qu'elle s'était déjà posée à la naissance de ses deux aînées, Sofia et Hana, nées en 2016 et 2017 de son mariage avec Patrick Antonelli.