Amel Bent "particulièrement épuisée" : dernières semaines de grossesse difficiles

Amel Bent est on ne peut plus prise ces derniers mois. Entre les premiers enregistrements de The Voice, les lives qu'elle devra prochainement assurer et les concerts des Enfoirés tournés à Montpellier, la chanteuse de 36 ans ne sait plus où donner de la tête et commence à fatiguer. Et pour cause, l'artiste est enceinte de son troisième enfant ! Alors respecter ses engagements dans les dernières semaines de sa grossesse étaient une véritable mission qu'elle a assurée comme une cheffe. Amel Bent l'a déclaré, si Les Restos du coeur n'étaient pas aussi importants pour elle, elle ne se serait sans doute pas déplacée : "Je peux vous dire que, dans mon état, sans la cause à défendre, je n'aurais pas eu la force d'aller à Montpellier, de courir dans tous les sens, concède-t-elle dans les pages de Télé 7 Jours. Je suis particulièrement fatiguée par cette grossesse. Même la prod était surprise que je dise oui." L'artiste a donc hâte de rencontrer son troisième enfant.

C'est en octobre 2021 qu'Amel Bent a officialisé sa grossesse. A l'époque, plusieurs internautes s'interrogeaient sur l'arrivée d'un nouveau bébé en constatant que l'apparence physique de la chanteuse avait changé. Pas de post sur les réseaux sociaux cette fois-ci pour annoncer la bonne nouvelle mais une interview dans l'émission Sept à Huit. Face à Audrey Crespo-Mara, l'interprète du Chant des colombes s'est confiée sur le "premier trimestre" difficile, après avoir été victime d'une fausse couche : "J'ai vécu les trois premiers mois en apnée, en faisant beaucoup trop de prises de sang. (...) Chaque petit changement, chaque petite douleur c'est... 'Est-ce que le coeur bat toujours ?', 'Est-ce que ça va, c'est bien accroché ?', 'Est-ce que je ne vais pas vivre ce que j'ai vécu avant ?'".

Il s'agira donc du troisième enfant d'Amel Bent et de son compagnon, l'homme d'affaires Patrick Antonelli. Un bonheur pour le couple passé par des moments très compliqués depuis ce début d'année. Jugé en appel pour "corruption", "modification frauduleuse d'un système de données" et "obtention frauduleuse de document administratif" en janvier dernier, Patrick Antonelli a écopé d'une peine de trois ans de prison, dont deux avec sursis. Un verdict loin de décourager Amel Bent qui, le 11 février suivant pour l'anniversaire de son cher et tendre, lui a adressé une magnifique déclaration, suffisamment rare pour être soulignée : "Je suis heureuse de t'avoir, tu es l'homme de ma vie depuis le premier jour et pour toujours. Je suis fière de toi aujourd'hui, autant que j'ai été dure avec toi hier. Quand on aime, on se tire vers le haut, c'est ce qu'on fait toi et moi." Le meilleur les attend.