Amel Bent folle de son mari Patrick Antonelli : déclaration passionnée face aux épreuves

Amel Bent est follement amoureuse de Patrick Antonelli, l'homme qu'elle a épousé en 2015. Comme elle l'avait promis devant monsieur le maire, la chanteuse de 36 ans le soutient dans les meilleurs comme dans les pires moments de sa vie. Alors quand l'homme d'affaires s'est retrouvé condamné pour une histoire de trafic de permis de conduire, hors de question de lâcher le père de ses filles. Maman de Sofia (qui vient de fêter ses 6 ans) et d'Hana (4 ans et demi), la chanteuse est enceinte de leur troisième enfant.

Ce vendredi 11 février, Amel Bent a prouvé que rien ne pourrait jamais se mettre en travers de leur chemin. En légende d'une photo de son homme en noir et blanc, la coach de The Voice écrit : "Toi ou rien. Si seulement on s'était rencontré quelques années plus tôt... on aurait évité pas mal d'embûches toi et moi. Ce qui est certain, c'est qu'on s'est rendu bien meilleurs tous les deux. Une année de plus à te voir mûrir et devenir ce que tu es... Un homme bien, un ami fidèle, un père exceptionnel et le plus gentil des amoureux."