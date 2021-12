Amel Bent en couple avec Patrick Antonelli : rares confidences sur le père de ses enfants

Révélée au grand public lors de sa participation à l'émission Nouvelle Star en 2004,Amel Bent a épousé l'homme de sa vie, Patrick Antonelli, en 2015. Si elle reste très discrète sur les circonstances de leur rencontre et sur leur quotidien, elle a cependant accepté de dévoiler l'un de ses "défauts" : ne pas être démonstratif en amour. Interviewée sur le podcast de NRJ Inspirés, l'interprète des titres Où je vais et Ma Philosophie explique : "J'ai épousé un homme qui ne me dit pas je t'aime".

Cependant, elle ne s'inquiète pas du tout du fait que le père de ses filles Hana et Sofia ne lui fasse pas de déclaration car elle confie savoir au plus profond de son coeur qu'il l'aime éperdument. "Pourtant je pense que c'est la personne qui m'aime le plus au monde" indique-t-elle avec beaucoup d'affection. Sûre des sentiments de son époux à son égard, la chanteuse née sous le nom d'Amel Bent Bachir ajoute : "J'attends pas du tout qu'il me le dise puisque je me sens baignée d'amour (...) Le plus important pour moi c'est qu'il y ait de l'amour."

Enceinte de son troisième enfant, Amel Bent - qui a fait une fausse couche dans le passé - était devenue maman pour la première fois le 4 février 2016 d'une petite fille prénommée Sofia. Le 17 octobre 2017, elle avait donné naissance à son deuxième enfant, une fille répondant au doux nom d'Hana.

Pour rappel, le mari d'Amel Bent, Patrick Antonelli, a 16 ans de plus qu'elle. Homme d'affaires, il est gérant de deux auto-écoles à Neuilly-sur-Seine et Puteaux. En juillet 2020, il a été condamné à une peine de quatre ans de prison, dont deux ferme avec mandat de dépôt différé mais aussi à une amende de 100 000 euros pour corruption et blanchiment d'argent. L'homme avait mis en place un vaste trafic auprès de plusieurs célébrités qui faisaient appel à ses services afin de se procurer de faux permis de conduire.