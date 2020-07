Amel Bent : Son mari condamné, tendre moment réconfort avec ses filles

Des paroles qui prennent tout leur sens aujourd'hui. Rappelons que la petite famille vient d'apprendre la peine à laquelle a été condamné Patrick Antonelli. Jugé pour "corruption", "modification frauduleuse d'un système de données" et "obtention frauduleuse de document administratif" par le tribunal correctionnel de Nanterre, il a été condamné à quatre ans de prison, dont deux de sursis sans probation et avec mandat de dépôt différé, ce qui lui permet d'éviter la prison dans l'immédiat. L'amoureux d'Amel Bent et papa des filles doit payer une amende de 100 000 euros, suivre une formation et a également l'interdiction de gérer toute entreprise. Un verdict auquel il avait réagi via son avocat, se disant "soulagé de pouvoir repartir libre sans mandat de dépôt immédiat et exécutoire à l'audience". Reste à savoir s'il souhaite faire appel... Si tel n'est pas le cas, il est attendu le 4 septembre prochain pour le mandat de dépôt, soit son incarcération.