Amel Bent bientôt "vite saoulée" par ses filles, amusées par un jouet...

Depuis le déconfinement, Amel Bent a enfin pu se réunir en famille pour les festivités de l'Aïd, qui marquent la fin du jeûne du ramadan. Comme chaque année, petits et grands ont reçu moult cadeaux, et les filles de la chanteuse n'étaient pas en reste. Sofia (4 ans) et Hana (2 ans) ont eu le rêve de tout enfant : des talkie-walkies leur permettant de rester en contact, même cachées de part et d'autre de la maison.

Mardi 26 mai 2020, Amel Bent s'est emparée de son téléphone pour filmer ce jouet insolite (et trouvable sur Internet pour moins de 20 euros). On la voit alors parler à Sofia alors que Hana est assise à côté d'elle sur le canapé. La chanteuse de 34 ans communique alors avec sa fille, depuis une autre pièce.

C'est là que la plus jeune tient vraiment à essayer, mais ne comprend pas vraiment où appuyer, ce qui a le dont d'un brin agacer sa maman. "Ce petit cadeau de l'Aïd va vite me saouler je crois...", a écrit non sans humour Amel Bent dans sa story Instagram.