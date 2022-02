The Voice 2022 : Florent Pagny fond en larmes, Marc Lavoine craque totalement pour une candidate

Samedi 19 février 2022, les téléspectateurs avaient encore une fois rendez-vous avec The Voice. Pour le deuxième numéro de la onzième saison, les quatre coachs, Amel Bent, Florent Pagny, Vianney et Marc Lavoine ont jugé de nouvelles auditions à l'aveugle. Nolwenn Leroy, était de son côté présente pour repêcher les candidats déçus. De l'émotion, des surprises et des équipes qui se remplissent... Le résumé de la soirée !

THOMAS : THE SOUND OF SILENCE - SIMON & GARFUNKEL

Thomas a fait sensation en étant le premier candidat à passer sur scène. "Il m'a foutu les poils", a d'ailleurs déclaré Florent Pagny. "Sublime voix et puis tu l'utilises magnifiquement bien", lui a-t-il également reconnu après s'être retourné. Il n'est pas le seul à avoir été conquis puisque ses trois autres camarades espéraient également accueillir le jeune homme de 25 ans dans leurs équipes. Tous étaient d'accord pour lui prédire un bel avenir dans The Voice mais aussi dans le milieu. Thomas n'avait alors plus que l'embarras du choix.

Thomas intègre l'équipe de Florent Pagny.

AMBRE : VOILÀ - BARBARA PRAVI

Ambre, 20 ans, est étudiante en 3e année d'école de musique. Victime de grossophobie, elle a toujours appréhendé de monter sur scène mais aujourd'hui, elle veut prendre une revanche sur ce qu'elle a vécu et prouver qu'elle n'a plus peur des jugements. Après une longue hésitation, Florent Pagny a décidé d'appuyer sur son buzzer, très impressionné par sa voix. Il est également persuadé de pouvoir la faire travailler et que l'aventure lui apportera des choses intéressantes pour la suite.

Ambre intègre l'équipe de Florent Pagny.

Vike : I LOVE YOU - BILLIE EILISH

À 26 ans, Vike est un phénomène venu de Versailles, passionné de musique qui a envie d'en faire sa vie pour transmettre des émotions. C'est simplement accompagné de sa guitare qu'il a livré sa performance toute en douceur et pleine de poésie. Rapidement, il a touché en plein coeur les quatre coachs à l'unanimité. Les compliments ont fusé après sa prestation émouvante.

Vike intègre l'équipe de Amel Bent.

LORIS : LONELY - JUSTIN BIEBER

Loris, 17 ans, vient de Suisse où il est horticulteur et paysagiste. Il est également rappeur depuis trois ans et s'est mis à la chanson depuis quelques mois seulement. Une passion qui est née après le divorce des ses parents. À cette période, il a éprouvé un grand sentiment de solitude et c'est dans la musique qu'il a trouvé refuge. Loris a décidé de prendre un risque pour son audition en ajoutant deux couplets originaux en français qui témoignent de sa vie. Un pari qui n'aura pas rencontré le succès escompté auprès des coachs puisqu'ils ne se sont pas retournés. Toutefois, Loris a tapé dans l'oeil de Nolwenn Leroy qui buzzé pour le repêcher dans son équipe.

Loris intègre l'équipe de Nolwenn Leroy.

MARINA : HURT - CHRISTINA AGUILERA

Marina était venue l'année dernière et avait suscité de vives tensions au sein du jury. Alors que personne ne s'était retourné pour elle, Florent Pagny avait fini par regretter cette issue malheureuse pour la jeune fille de 18 ans, s'emportant même contre ses camarades. Son élimination précoce avait même fait polémique sur les réseaux sociaux et les internautes avaient exprimé leur grande incompréhension. Son retour était synonyme de revanche. Cette fois, Florent Pagny était bien au rendez-vous pour Marina, tout comme Marc Lavoine.

Marina intègre l'équipe de Florent Pagny.

OPHÉLIE : LA BALLADE DE JIM - ALAIN SOUCHON

Ophélie est une candidate tout simplement bluffante. La jeune femme a réussi l'exploit de faire se retourner les quatre coachs en seulement quelques secondes. Marc Lavoine a tout particulièrement été ému : "J'attendais quelque chose comme ça depuis que je suis venu il y a maintenant trois ans. Vous êtes la personne que j'attendais. Vous chantez là où ça me touche le plus", lui a-t-il adressé. Amel Bent a estimé que sa prestation fait partie des plus iconiques et deviendrait même une référence dans The Voice. Ophélie a choisi Marc Lavoine qui fait même un duo avec elle sur la chanson.

Ophélie intègre l'équipe de Marc Lavoine.

CLÉMENT : BREAK ON THROUGH - THE DOORS

Clément a été diagnostiqué à 11 ans du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme. Lorsqu'il ne trouve pas les mots pour s'exprimer, c'est la musique qui lui vient en aide. Un art grâce auquel il peut "tout lâcher". Avant de monter sur scène, Clément (22 ans) a forcément très peur mais c'est pourtant avec une grande confiance qu'il a poussé ses premières notes. Et sa condition ne l'a pas du tout empêché de livrer une performance pleine d'énergie, laquelle a complètement emballé Marc Lavoine.

Clément intègre l'équipe de Marc Lavoine.

OLLIE : DANCING ON MY OWN - CALUM SCOTT

Ollie, 30 ans, vient de Londres et fait partie d'un groupe pour lequel il est chanteur et guitariste. Ils ont beaucoup tourné en Europe et en Angleterre mais aujourd'hui, il a envie de se lancer tout seul. C'est tout de même avec son groupe qu'il s'est présenté sur scène, sous soutien musical et émotionnel. Amel Bent est la seule à s'être retournée pour lui.

Ollie intègre l'équipe de Amel Bent.

MADELINE : LA LAVANDE - POMME

Madeline, 20 ans, est étudiante en sciences sociales à l'université. Elle n'a jamais pris de cours de chant et a appris le piano et la guitare par elle-même grâce à internet. Elle a longtemps été dans l'incapacité de s'imaginer la musique comme une profession, et puis aujourd'hui elle pense que c'est possible. The Voice est le bon moyen pour elle d'évoluer. C'est la première fois qu'elle chantait sur scène, et à la télé de surcroît. Son interprétation charmante et douce a séduit Marc Lavoine.

Madeline rejoint l'équipe de Marc Lavoine.

MASEKO : I PUT A SPELL ON YOU - SCREAMIN' JAY HAWKINS

Maseko a 26 ans et est un animateur dans l'événementiel, chanteur et guitariste. Sa voix grave et impressionnante aux inspirations soul a été saluée par tous les coachs. Hormis Amel Bent, ils ont tous tenté de l'accueillir dans leurs équipes. Mais ce sont les mots de Vianney qui ont le plus résonné en Maseko (Eric de son vrai nom).

Maseko intègre l'équipe de Vianney.

RÉSUMÉ DES ÉQUIPES

Vianney : Axel, Louise, Gabin, Maseko

Amel Bent : Nabila, Vike, Ollie

Florent Pagny : Sonia, Lou Dassi, Nour, Nathalie, Thomas, Ambre, Marina

Marc Lavoine : Maestrina, Ophélie, Clément, Madeline

Nolwenn Leroy : Jean Palau, Loris