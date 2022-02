The Voice : Une ex-candidate de retour après avoir suscité de vives tensions

Pour rappel, Florent Pagny s'était agacé contre ses camarades Amel Bent, Vianney et Marc Lavoine pour ne pas avoir buzzé pour Marina. "À un moment, on ne peut pas laisser passer une petite comme ça. Elle a 18 piges. C'est justement la matière dont on a besoin. (...) Vous êtes là à dire 'j'adore les imperfections'. Puis là, d'un seul coup, elle a des imperfections. (...) On devrait y être. Au moins deux quoi. Et puis se l'embarquer et la faire chanter. Elle a un don naturel. (...) On est comme des cons parce qu'on a trop de monde. Il y a trop de monde encore à écouter. C'est ça notre galère", lâchait-il très contrarié. Et pour lui de prédire : "Ce genre de performances, pour les téléspectateurs, on se fait défoncer. Le public qui regarde ce genre de performances en voyant qu'on n'appuie pas, il se dit 'mais qu'est-ce qu'ils font ?'"

Un coup de gueule similaire à celui passé lors du premier épisode de la nouvelle saison de The Voice. Florent Pagny a en effet encore une fois exprimé sa colère, notamment contre Vianney qui ne partageait pas son point de vue.

Un an après son premier passage, Marina Battista va-t-elle cette fois-ci réussir à intégrer une équipe ? À noter que cette année, elle a une chance en plus grâce à Nolwenn Leroy, la coach surprise de la saison. Réponse samedi 19 février sur TF1 !