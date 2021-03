Florent Pagny obligé de refuser des Talents dans The Voice ? Son coup de colère qui en dit long

Pour la cinquième semaine consécutive, TF1 diffusait un nouvel épisode des auditions à l'aveugle de The Voice. Des candidats de talent ont encore une fois été recrutés dans les teams des quatre coachs mais un passage a en particulier retenu l'attention, et pour cause il a fait débat ! En effet, une certaine Marina s'est présentée devant Amel Bent, Vianney, Marc Lavoine et Florent Pagny. Malheureusement, son interprétation de Never Enough, de Loren Allred, n'a pas réussi à suffisamment convaincre et personne ne s'est retournée pour elle.

Une situation qu'a aussitôt regretté Florent Pagny. S'il a d'abord laissé la parole à ses camarades, le chanteur a fini par admettre qu'il était "totalement contrarié". Florent Pagny a même démonté les arguments des autres coachs, lesquels selon lui ont cherché à se trouver des excuses pour ne pas buzzer. "Tu pouvais largement être dans cette aventure. Ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent, moi je n'ai rien entendu de tout ce qu'ils ont dit", a-t-il lâché à Marina, quelque peu agacé. Une fois la candidate repartie en coulisses, Florent Pagny ne s'est pas calmé. "Il y a un moment, on ne peut pas laisser passer cette petite comme ça. Elle a 18 piges, c'est exactement la matière dont on a besoin, a-t-il estimé. À un moment vous êtes là, 'j'adore les imperfections' et puis là d'un seul coup elle a des imperfections..."

Pour les téléspectateurs, on se fait défoncer...

Pourtant, d'après Florent Pagny, qui ne s'est pas retourné non plus, le problème provient surtout des règles du télé-crochet, qui les forcent à toujours se réguler dans leurs choix. "On devait y être, on devait y être, au moins deux quoi (...) On est comme des c*ns, parce qu'on a trop de monde et qu'il y a encore trop de monde à écouter. C'est ça notre galère. Si on avait moins de monde, moi j'y allais", s'est-il désolé. Et de prévenir : "Ça, ce genre de performance, pour les téléspectateurs, on se fait défoncer." Florent Pagny avait vu juste car les réactions ont été vives sur les réseaux sociaux. Les internautes ont salué la prise de parole de l'artiste et ont partagé son incompréhension.

De son côté, Marina a beau être repartie bredouille de son audition à l'aveugle, elle a mis fin à la polémique avec un message rempli de bons sentiments. "Un grand merci à tout le monde ! Merci pour vos messages et encouragements, ça me touche énormément. Vous me donnez énormément de force pour continuer dans ce chemin. Je vous aime fort. A très vite", a-t-elle écrit sur Twitter.