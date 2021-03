The Voice 2021 : Un ex-sportif pro, du lyrique... Amel Bent maladroite, fou rire chez les coachs !

Ce samedi 6 mars 2021, TF1 diffuse un nouvel épisode de The Voice 2021 avec aux commandes Nikos Aliagas, comme toujours. Les quatre coachs Amel Bent, Marc Lavoine, Florent Pagny et Vianney découvrent de nouvelles voix lors des auditions à l'aveugle et craquent pour certains Talents ! Résumé de la soirée.

SONIA : AIN'T NO MOUNTAIN HIGH ENOUGH - MARVIN GAYE ET TAMY TERREL

Cette jeune femme de 20 ans vient tout droit de Nancy à Paris pour passer les auditions à l'aveugle de The Voice. Son rêve ultime : qu'Amel Bent se retourne et lui propose d'intégrer son équipe ! La brunette voit la coach comme un réel modèle. "Son côté puissante, girl power", souligne Sonia, des étoiles plein les yeux. Elle espère l'impressionner avec son interprétation du titre Ain't no mountain high enough de Marvin Gaye et Tamy Terrel, un titre difficile à chanter. Mais Sonia fait le show et ne se démonte pas. Quelques secondes après avoir donné de la voix, son souhaite se réalise : Amel Bent se retourne !

Sonia intègre l'équipe d'Amel Bent.

POTTOK ON THE SOFA : WHEN WE WERE YOUNG - ADELE

C'est un trio qui se présente sur le plateau. Le groupe Pottok on the sofa est composé d'Alex, Alice et Sarah, venus d'Angers et respectivement âgés de 21 ans, 24 ans et 19 ans. Ils s'attaquent à une très jolie chanson : When we were young d'Adele. Alice est la seule à uniquement chanter : Alex fait du piano tandis que Sarah joue du violoncelle. Ils interprètent le titre à merveille jusqu'au bout, espérant que l'un des coachs buzze... Finalement, à la toute dernière seconde de prestation, Florent Pagny et Marc Lavoine se retournent !

Pottok on the sofa rejoint l'équipe de Florent Pagny.

ALEXIS ROUSSIAUX : GOODBYE MARYLOU - MICHEL POLNAREFF

Alexis Roussiaux a 23 ans et vient de Metz. Le jeune homme a fait des études de communication avant d'arrêter pour se consacrer à sa passion, la musique. Mais avant d'être chanteur, le jeune candidat a été sportif professionnel. En effet, Alexis Roussiaux a été pendant treize ans joueur de handball. Son mental de sportif reste son plus gros point fort. L'esprit d'équipe, de compétition, la rigueur... Il connait déjà. Ce soir, il interprète au piano Goodbye Marylou de Michel Polnareff. Dès les premières notes, Amel Bent se retourne. Puis, en pleine prestation, Vianney, Marc Lavoine et Florent Pagny suivent tous ! C'est un sans faute pour le sportif.

Alexis Roussiaux intègre l'équipe de Vianney.

YANNICK SCHLESSER : LA BOXEUSE AMOUREUSE - ARTHUR H

Face aux quatre coachs confortablement installés dans leur fauteuil, Yannick Schlesser se lance. Le jeune parisien de 23 ans interprète La boxeuse amoureuse d'Arthur H. Un titre qui raconte l'histoire d'une femme victime de violences conjugales et qui le touche particulièrement. Sans trop en dire, le chanteur précise que les paroles le ramènent à des histoires, des souvenirs... Lors de son interprétation, Florent Pagny et Marc Lavoine appuient tous les deux sur le buzzer.

Yannick Schlesser intègre l'équipe de Florent Pagny.

CYPRIEN : VERSACE ON THE FLOOR - BRUNO MARS

Ce jeune papa de 26 ans tente sa chance dans The Voice 2021. Cyprien est originaire de l'île de la Réunion, "une île intense aux mille couleurs, mille saveurs", estime-t-il. Mais c'est à Toulouse qu'il vit avec la femme de sa vie et leurs deux enfants : d'adorables jumeaux. C'est en ses racines, et en ses fils que Cyprien puise sa force. Aujourd'hui, sur le plateau de TF1, il espère faire chavirer les coeurs des coachs avec son interprétation de Versace on the floor de Bruno Mars. Mission réussie ! À une demi-seconde de lâcher son micro, Amel Bent et Vianney buzzent !

Cyprien rejoint l'équipe d'Amel Bent.

JÉRÉMY : ADIEU MONSIEUR LE PROFESSEUR - HUGUES AUFRAY

À tout juste 20 ans, Jérémy est barman et serveur. Mais son rêve le plus cher, c'est de devenir un grand chanteur de variété française. Il interprète Adieu monsieur le professeur d'Hugues Aufray à la guitare. Jérémy puise son inspiration dans la nature. Il tient un carnet où il note tout ce qui le touche, le passionne à ce propos. Ce soir, dans The Voice 2021, il espère bluffer Vianney. Le coach est pour lui "the artiste", celui qu'il écoute en boucle et dont il connait les paroles par coeur ! Une belle histoire pour Jérémy qui a la surprise de voir Vianney se retourner au début de chanson ! Autre surprise, le jeune Talent a eu la chance de voir Vianney et Marc Lavoine sur scène avec lui, interpréter le titre d'Hugues Aufray.

Jérémy intègre l'équipe de Vianney.

CANTA DIVA : POUPÉE DE CIRE, POUPÉE DE SON - FRANCE GALL

Elles sont deux ! Le groupe Canta Diva est formé par Maryline et Stéphanie, âgées de 32 ans et de 39 ans, et venues de Marseille. Ces deux chanteuses lyriques qui se connaissent depuis dix ans ont eu l'idée de ce duo il y a un an et demi. Mais le confinement, la Covid-19 ont bouleversé leurs plans. Sur la scène de The Voice 2021, elles se produisent ensemble pour la toute première fois. Après le prélude de Bach, le duo balance la sauce... mais personne ne se retourne. En toute fin de prestation, Florent Pagny craque et appuie sur le buzzer !

Canta Diva rejoint l'équipe de Florent Pagny.

QUENTIN MALO : COULEUR CAFÉ - SERGE GAINSBOURG

Le jeune toulonnais de 25 ans est mécanicien automobile au quotidien. Mais sa passion, la vraie : c'est la musique. "Quand je répare des voitures, je n'ai pas de frissons. Quand je chante, si", lance-t-il. C'est en écoutant Christophe Maé, en qui il s'est reconnu, que Quentin Malo a eu le déclic et réalisé : il veut devenir chanteur. Face aux coachs, ce jeune papa d'un petit garçon interprète Couleur café de Serge Gainsbourg. Un choix salué par les coachs avant même qu'il ne chante. Puis, Marc Lavoine buzze rapidement. Il est suivi par Vianney, qui bloque Florent Pagny, et Amel Bent. Une belle revanche pour Quentin Malo qui avait déjà passé le casting il y a cinq ans sans avoir été retenu.

Quentin Malo rejoint l'équipe de Marc Lavoine.

Parmi les candidats non retenus ce soir, Nayah a beaucoup surpris. La femme de 60 ans est le sosie de Céline Dion et a troublé les coachs lors de son interprétation de L'Hymne à l'amour d'Edith Piaf. Au moment de son départ, Amel Bent lui souhaite "le plus doux des vents"... Fou rire chez les coachs.

RÉSUMÉ DES ÉQUIPES

Amel Bent : Wahil, Nicolas, Jaja, Malaïka, Robin, Niki, Lara Bou Abdo, Élodie, Sonia, Cyprien

Marc Lavoine : Arthur, Margaux, Louise Mambell, Tarik, Jim Bauer, Annick, Alyah, Luciano, Luc, Quentin Malo

Vianney : Mentissa, Youssef, Séri, Kay, Bryan Tournié, Paulo, Angelo, Camélione, Alexis Roussiaux, Jérémy

Florent Pagny : Giada, Edgar, Marghe, Marie, Vanina, Eolya, Azza, Tom, Pottok on the sofa, Yannick Schlesser, Canta Diva