Amel Bent enceinte : elle dévoile de rares photos de sa maison en plein congé maternité

D'ici quelques semaines, Amel Bent deviendra maman d'un troisième enfant. En plein congé maternité, la chanteuse de 36 ans a dévoilé de nombreuses images de sa maison sur Instagram le 26 février 2022.

Ne sachant visiblement pas trop quoi faire de sa journée, l'interprète du titre Où je vais a ainsi partagé quelques vases de son intérieur, ses nombreuses plantes (dont deux d'entre elles portent le nom de ses filles Hana et Sofia), les oeuvres d'art de ses filles, leur chambre, ses livres favoris sur Mariah Carey, Charles Aznavour et sur les tueurs en série, mais aussi et surtout la future chambre de son bébé qui semble être dans les tons blancs crème. Elle a également dévoilé son énorme baby bump moulé dans un sweat vert pistache et les étonnantes compétences artistiques de ses filles en harmonica. "Bref jsuis en congé mat'", écrit elle en story.

Mariée à Patrick Antonelli, la chanteuse et coach de The Voice a récemment confié que cette fin de grossesse était particulièrement éprouvante pour elle. Très fatiguée, elle a même indiqué qu'elle aurait annulé sa participation au concert des Enfoirés si cette cause n'était pas si importante pour elle. "Je peux vous dire que, dans mon état, sans la cause à défendre, je n'aurais pas eu la force d'aller à Montpellier, de courir dans tous les sens. Je suis particulièrement fatiguée par cette grossesse. Même la prod était surprise que je dise oui", a-t-elle ainsi révélé à Télé 7 Jours.

Pour rappel, l'interprète du titre Ma Philosophie révélée lors de la saison 2 de l'émission Nouvelle Star en 2004 a officialisé sa grossesse en octobre 2021. Contrairement à la majorité des futures mamans qui annoncent leur grossesse sur Instagram, Amel Bent avait dévoilé cette information dans l'émission Sept à Huit face à la journaliste Audrey Crespo-Mara.

Au cours de cette interview, elle s'était confiée sur son premier trimestre difficile à vivre, notamment sur sa crainte de revivre une fausse couche. "J'ai vécu les trois premiers mois en apnée, en faisant beaucoup trop de prises de sang. (...) Chaque petit changement, chaque petite douleur c'est... 'Est-ce que le coeur bat toujours ?', 'Est-ce que ça va, c'est bien accroché ?', 'Est-ce que je ne vais pas vivre ce que j'ai vécu avant ?'".