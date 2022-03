Khloé Kardashian : Robe moulante et transparente pour aller dîner, elle est canon !

Le 14 avril prochain, les Kardashian feront leur retour dans la télé-réalité avec une nouvelle émission ! Des centaines de millions de téléspectateurs y suivront avec la plus grande attention les rebondissements amoureux des bombes de la célèbre famille. Khloé, par exemple, s'est visiblement remise des infidélités répétées de son ex Tristan Thompson. Maman célibataire épanouie, elle continue de séduire grâce à ses tenues osées...

Comme sa grande soeur Kim à l'annonce de son divorce de Kanye West, Khloé est certainement une des stars célibataires les plus convoitées de la planète ! La star de 37 ans a réalisé un nouveau numéro de séduction mercredi soir (9 mars 2022) en se rendant au Craig's, un des restaurants les plus prisés de West Hollywood. Khloé y a retrouvé plusieurs amis pour célébrer les anniversaires de deux copines, les soeurs Malika et Khadijah Haqq.

Pour les 39 ans des jumelles Haqq, Khloé Kardashian a sorti le grand jeu ! Elle portait une robe Mugler transparente et imprimée d'étoiles. Des bottes et un sac noirs complétaient la tenue de la jolie blonde, aux sous-vêtements et aux jolies courbes visibles.