"Il faut les porter les kilos..." : Amel Bent fait de touchantes confidences sur le surpoids

Amel Bent parle cash et l'a encore prouvé samedi 5 mars, sur le plateau de l'émission The Voice (TF1). Lors d'une nouvelle soirée d'auditions à l'aveugle, l'artiste et coach du programme a discuté avec une jeune candidate venue interpréter une chanson qui lui a beaucoup parlé.

En effet, lors du télé-crochet les téléspectateurs ont pu assister à la performance de Morgane Sampaïo, une jeune chanteuse âgée de 16 ans, victime de surpoids, qui avait choisi de reprendre le titre Corps d'Yseult. "Quand je me retourne et que je te vois, je me dis que tu n'as évidemment pas choisi cette chanson par hasard. Elle doit vouloir dire beaucoup pour toi", a d'abord réagi Amel Bent. Et la chanteuse, elle-même passée par une émission de ce genre - Nouvelle Star, en 2004 - d'ajouter : "Ce sont des chansons qui font du bien parce qu'elles nous aident à accepter nos formes et nos rondeurs, on le sait." Un clin d'oeil à son tube Ma Philosophie.

Amel Bent, actuellement enceinte de son troisième enfant, a été très émue par la jeune candidate en surpoids, laquelle a réagi, en larmes, au choix de sa chanson pour passer le casting. "Avant mon corps était une phobie et, depuis que j'ai découvert cette chanson, je me sens belle, je me sens écoutée sans être jugée", a répondu Morgane. "J'ai vécu un peu la même histoire que toi. On ne dirait pas comme ça mais il y a quelques années j'étais aussi très malheureuse par rapport à mon physique. Je sais ce que tu traverses (...) On est dans une société qui est ultra grossophobe et on a beau être dans une dynamique de 'body positive' il faut les porter les kilos, ça reste un combat de tous les jours", a ajouté Amel Bent.

Interrogée dans l'émission La Parenthèse inattendue, en 2014, la chanteuse avait déjà eu l'occasion d'évoquer son rapport à son corps, son poids et ses kilos. La star, que l'on a vue défiler pour la Fashion Week le samedi 5 mars à Paris, avait notamment relaté les coulisses des castings auxquels elle se rendait étant jeune et comment, malgré une voix très souvent saluée, elle repartait "en lambeaux" de ces auditions car on lui faisait comprendre que son image physique était pour eux un problème...