The Voice 2022 : Une candidate "prodigieuse", un ex-participant de l'Eurovision fait mouche

Nouvelle semaine, nouvel épisode de The Voice. Une quatrième salve d'auditions à l'aveugle était diffusée samedi 5 mars 2022 sur TF1 et les équipes commencent à sérieusement se remplir ! Les places sont mêmes chères pour continuer l'aventure avec les quatre coachs, ainsi qu'avec Nolwenn Leroy. Cette dernière n'a d'ailleurs plus qu'une seule opportunité de sauver un candidat. Des surprises, de l'émotion et du talent... Résumé de l'épisode !

GAUTHIER : A SONG FOR YOU - DONNY HATHAWAY

Gauthier vient de Nancy et est âgé de 20 ans. Il est autodidacte et a appris à chanter tout seul dans sa chambre. Gauthier a plus tard décidé de se produire sur les réseaux sociaux et à raison puisque sa première vidéo a fait plus de 2 millions de vues. C'est avec beaucoup d'émotion qu'il s'est présenté sur scène, pensant au chemin qu'il a traversé pour arriver jusqu'à la scène de The Voice. Pour se démarquer, Gauthier a pris le risque d'interpréter une chanson issue d'un répertoire très marqué de l'univers soul. Il a bien fait puisqu'il a séduit trois des quatre coachs avec sa technique vocale déjà aboutie et son grain de voix particulier. "On peut bien chanter et vivre complètement la chanson, c'est ce que tu as fait. Tu es rayonnant, beau gosse, ça donne un truc encore plus intéressant dès qu'on te vois", a notamment déclaré Florent Pagny.

Gauthier intègre l'équipe de Vianney.

LENA : NEVER CAN SAY GOODBYE - JACKSON 5

Léna (17 ans) est en terminale et passe son BAC cette année. Elle est très attirée par les univers funk, soul et jazz. C'est d'ailleurs de manière "jazzy" qu'elle a repris le tube des Jackson 5. La version qu'elle a proposé a rencontré un énorme succès et les quatre coachs ont désiré la recruter dans leur équipe, estimant qu'elle avait un "véritable talent". "C'est magnifique ce que tu as fait, tout simplement, c'est assez prodigieux, c'est du velours... Merci", a estimé Vianney avec enthousiasme.

Léna intègre l'équipe de Vianney.

MORGANE : CORPS - YSEULT

Morgane (16 ans) avait une revanche à prendre. Son audition à l'aveugle était pour elle l'opportunité de s'assumer "avec ses formes et ses rondeurs", car en chantant, elle partage la souffrance qu'elle a pu vivre dans le passé mais aussi la force grâce à laquelle elle s'est relevée. C'est à la toute fin que Florent Pagny s'est décidé à appuyer sur son buzzer, ne pouvant pas laisser passer la candidate. Très émue, Morgane n'a pas pu retenir ses larmes au moment d'expliquer son choix de chanson. "Pendant longtemps, je me suis considérée comme un corps et non comme une jeune fille et du coup j'avais envie de défendre cette cause", a-t-elle confié, suscitant les larmes de Vianney.

Morgane intègre l'équipe de Florent Pagny.

PALOMA : LA CHANSON DES VIEUX AMANTS - JACQUES BREL

Paloma (29 ans) a des origines andalouses et gitanes qui lui ont ouvert les portes du flamenco lorsqu'elle était jeune mais aussi de tout une palette de musique variée. Elle est aujourd'hui auteur, compositrice et bien sûr chanteuse. Paloma a décidé de faire un gros mélange de tout ce qu'elle a pu apprendre de la musique pour sa prestation, prenant quelques libertés avec la chanson. Cela a fonctionné car Paloma a fait se retourner les quatre coachs ! "Etre artiste, c'est créer du beau et c'est ce que vous avez fait", a jugé Amel Bent.

Paloma intègre l'équipe de Vianney.

LUIGIANO : I DO IT FOR YOU - BRYAN ADAMS

Luigiano vient des Caraïbes et vit en France depuis cinq ans. Sa prestation a été très réussie malgré la grande nervosité qui l'envahissait. Florent Pagny, Amel Bent et Marc Lavoine ont été séduits. "Tu ne l'a pas chanté comme Bryan Adams. Je suis très heureuse de t'avoir entendu ce soir", a lâché Amel Bent. "Quand vous chantez, vous prenez les commandes", a surenchéri Florent Pagny, soulignant sa belle technique et sa grande voix.

Luigiano intègre l'équipe de Amel Bent.

BASIL : QUAND JE MARCHE - BEN MAZUE

Basil (24 ans) est comédien en 3e année du conservatoire national d'arts dramatiques. Il est également guitariste et a été membre d'un groupe jusqu'à ses 17 ans. Une expérience qui lui a permis de faire une soixantaine de scènes. Mais lorsqu'il a décidé de devenir comédien, Basil a laissé de côté la musique. Ce n'est qu'aujourd'hui, huit ans plus tard, qu'il a envie de se redonner une chance dans ce domaine. Le candidat a bien fait car il a livré une prestation très puissante devant les coachs. Ce n'est toutefois qu'in extremis que Marc Lavoine, seul, a décidé de se retourner.

Basil intègre l'équipe de Marc Lavoine.

GIADA : BRING ME TO LIFE - EVANESCENCE

Giada Maragno vient du nord de l'Italie et se présente comme une "chanteuse gothique et un peu folle". Le métal et le rock sont les styles qui l'anime et dans lesquels elle se retrouve le plus. C'est pourquoi elle n'a pas hésité à faire découvrir son univers sur le célèbre titre du groupe Evanescence. Cela aurait pu surprendre et freiner les coachs et pourtant, Marc Lavoine et Florent Pagny ont été sensibles à son talent évident. "Vous avez votre place dans cette aventure", a estimé Florent Pagny.

Giada intègre l'équipe de Florent Pagny.

AXEL : TOUT L'UNIVERS - GJON'S TEARS

Axel n'est pas novice dans le milieu de la musique. Le belge de 39 ans a même déjà eu la chance de disputer le concours de l'Eurovision en 2014 pour son pays. Mais, le candidat a ensuite rapidement retrouvé le cours de sa vie et son travail dans l'administration. Avec The Voice, il espère enfin faire de la musique son métier. Pour l'occasion, il choisit de chanter le tube d'un autre candidat de l'Eurovision, (Gjon's Tears pour la Suisse en 2021), et qui a de surcroît participé à The Voice, dans l'édition All Stars diffusée à la rentrée 2021. Une prestation réussie pour Marc Lavoine, le seul à avoir buzzé : "J'ai rarement entendu quelqu'un en live passer des notes comme vous le faites".

Axel intègre l'équipe de Marc Lavoine.

RÉSUMÉ DES ÉQUIPES

Vianney : Axel, Louise, Gabin, Maseko, Mister Mat, Henry, Charles, Gauthier, Léna, Paloma

Amel Bent : Nabila, Vike, Ollie, Marie, Raphaël, Léa, Luigiano

Florent Pagny : Sonia, Lou Dassi, Nour, Nathalie, Thomas, Ambre, Marina, Maggy, Morgane, Giada

Marc Lavoine : Maestrina, Ophélie, Clément, Madeline, Caroline, Jérôme, Basil, Axel

Nolwenn Leroy : Jean Palau, Loris, Léo