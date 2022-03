Amel Bent très enceinte : elle défile dans un ensemble sublime pour la Fashion Week !

Je suis particulièrement fatiguée par cette grossesse

C'est une chance, pour la marque Lecourt Mansion, qu'Amel Bent ait accepté de rejoindre l'équipe des modèles sélectionnés - dont Noémie Lenoir ! -, elle qui est à la fois très occupée... et relativement surmenée. Entre les enregistrements de l'émission The Voice, l'éducation des petites Sofia et Hana, 6 et 4 ans, la jeune artiste avait participé au concert des Enfoirés, tourné dans le sud de la France, malgré les cernes progressives et l'arrivée imminente de ce troisième enfant. "Je peux vous dire que, dans mon état, sans la cause à défendre, je n'aurais pas eu la force d'aller à Montpellier, de courir dans tous les sens, expliquait-elle dans les colonnes du magazine Télé 7 Jours. Je suis particulièrement fatiguée par cette grossesse. Même la prod était surprise que je dise oui." Mais que ne ferait-on pas pour la mode ?