Vanessa Hudgens craquante en robe très audacieuse, devant un Gad Elmaleh conquis !

Commencée le lundi 28 février 2022, la Fashion Week de Paris édition prêt-à-porter automne-hiver 2022 vit déjà ses dernières heures ! Vanessa Hudgens en a encore profité lundi après-midi. À son deuxième défilé en deux jours, l'actrice a croisé Gad Elmaleh et Amel Bent, enceinte. Tous les trois ont pris la pose ensemble pour immortaliser cette belle rencontre.

Dimanche après-midi (6 mars 2022), Vanessa Hudgens s'était faite belle pour assister au défilé Valentino. La compagne de Cole Tucker s'y est encore employée ce lundi 7 mars, pour le show Giambattista Valli. Le couturier italien a dévoilé sa nouvelle collection prêt-à-porter au Musée d'Art Moderne, en face au Palais de Tokyo, dans le 16e arrondissement. Comme la veille, Vanessa Hudgens s'est présentée à la horde de photographes et de fans présents à l'entrée.

Du haut des marches du Musée d'Art Moderne, la bombe révélée par la saga High School Musical a enchaîné les poses et permis à la foule d'admirer sa tenue. Craquante en robe rouge et mules assorties, les épaules couvertes par un blazer porté à l'Italienne, Vanessa a réédité son numéro de charme sur l'inévitable photocall. La jolie brune de 33 ans a ensuite rejoint son siège et suivi le défilé Giambattista Valli, aux côtés de ses voisins de premier rang Gad Elmaleh et Daisy Ridley, héroïne des derniers volets de la saga Star Wars.