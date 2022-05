Vitaa pose avec ses 3 enfants : adorable photo de famille pour la fin du Ramadan

Un tsunami d'amour a bouleversé la vie de Vitaa. Le 10 avril dernier, la partenaire musicale de Slimane a donné naissance à son troisième enfant, une petite fille qu'elle a appelée Noa. Après l'accouchement, elle a rapidement retrouvé son cocon familial composé de son mari Hicham et de leurs deux fils, Liham, 10 ans et Adam, 7 ans. Les liens familiaux se sont d'ailleurs renforcés entre tous depuis que le clan s'est agrandi.

Vitaa est une maman plus que comblée, heureuse d'avoir donné naissance à une fille et d'avoir fait le bonheur de ses deux grands garçons. C'est donc on ne peut plus soudés que mère et enfants ont célébré l'Aïd ce lundi 2 mai. Elle a dévoilé un cliché trop mignon d'elle entourée de ses trois enfants. Elle porte Noa dans les bras, la tête de bébé lové dans son cou, avec un garçon de chaque côté. Ces derniers portent d'ailleurs une tenue traditionnelle noire et blanche à l'image de leur maman dans une tunique bien plus colorée : "Aïd Mubarak. Que Dieu agrée nos oeuvres et nous préserve" écrit-elle en légende. Vitaa et les siens fêteront la fin du Ramadan avec Demdem et son mari Gims dans leur villa de Marrakech (Maroc), la célèbre Dar Demdem.