Vitaa maman : Grosse panique en vacances à cause d'un insecte, ses fils totalement hystériques !

Une maman super-héroïne ! Pour ses trois enfants, Vitaa pourrait affronter tous les dangers, même celui... d'une grosse sauterelle, entrée sans permission dans la maison. La chanteuse, actuellement en vacances au soleil avec ses bambins (Liham, 10 ans, Adam, 7 ans, et Noa, à peine deux semaines), a sauvé toute la famille de cette petite bête qui faisait hurler ses fils de peur.

Sur Instagram, on peut voir les enfants, et même d'autres adultes en vacances avec elle, s'enfuir devant l'insecte, d'une taille plutôt démesurée c'est vrai. La chanteuse, dont on n'entend que la voix, pense d'abord qu'il y a une souris chez eux, avant de se rendre compte que c'est une sauterelle et de la filmer sous toutes les coutures. Absolument pas effrayée, elle a dû ensuite la remettre tranquillement dehors, sous les cris des enfants.

Une petite mésaventure qui l'a bien fait rire et que ses abonnés ont dû adorer ! Revenant au calme ensuite, elle s'est filmée en plein câlin avec sa petite dernière, Noa, qui a pointé son nez le 10 avril dernier. Des câlins qu'elle multiplie ces derniers jours, puisqu'elle avait posté plusieurs photos pleines de tendresse de ses enfants et d'elle dans l'avion les emmenant en vacances. En revanche, pas de traces de son mari, Hicham, très discret sur les réseaux.