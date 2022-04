Vitaa : Photo trop mignonne de son fils, déjà gaga de sa soeur Noa

C'est un beau cadeau de Noël que Vitaa a offert à ses fans en décembre dernier. La chanteuse de 39 ans révélait sa troisième grossesse dans une vidéo publiée sur Instagram. Quatre mois plus tard, bébé est arrivé. Le 10 avril dernier, Vitaa a donné naissance à sa première petite fille qu'elle a choisi d'appeler Noa : "Louanges à toi Seigneur de m'avoir comblée une fois de plus par la plus belle de tes Créatures. Puisses-tu protéger notre poupée de ce bas-monde et la combler de tes bienfaits" écrivait-elle en légende d'un cliché d'elle, son bébé dans les bras. Rentrée à la maison, la petite Noa a fait connaissance avec ses frères, Liham, 10 ans et Adam, 7 ans. Et le fils aîné l'adore déjà.

Dans sa story Instagram, Vitaa, jeune maman, a capturé un moment trop mignon entre son grand garçon et sa petite fille. Liham, rentré de l'école, doit normalement s'atteler aux devoirs donnés le jour-même par ses professeurs. Mais comment ne pas craquer devant la bouille de sa soeur en passant la porte de la maison ? Sur le cliché (voir diaporama ), on découvre donc le garçon penché sur Noa, la couvrant d'amour et de bisous, situation rêvée pour une toute jeune maman.