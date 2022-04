Vitaa est maman pour la 3e fois : première photo de l'adorable bébé, le prénom dévoilé

Carnet rose ! Un nouvel enfant est venu agrandir la famille de Vitaa le 10 avril 2022. Sur Instagram, la chanteuse de 38 ans a dévoilé l'heureuse nouvelle à ses fans en publiant plusieurs clichés de son nouveau-né. Comblée de bonheur, elle écrit : "Noa. Louanges à toi Seigneur de m'avoir comblée une fois de plus par la plus belle de tes Créatures. Puisses-tu protéger notre poupée de ce bas-monde et la combler de tes bienfaits...

In love with my daughter."

Pour rappel, cette petite fille est le troisième enfant de Vitaa qui est déjà maman de deux garçons : Adam (né le 24 juillet 2011) et Liham (né le 25 octobre 2014).

Mariée à Hicham Bendaoud depuis 2010, l'interprète des titres À fleur de toi et Versus avait dévoilé sa grossesse le 18 décembre 2021 sur les réseaux sociaux, juste après avoir terminé sa tournée Versus Tour avec Slimane. "Je termine avec le meilleur, le meilleur pour la fin. Je vous ai caché quelque chose depuis cette tournée. J'attends un petit bébé et voilà je l'ai pas encore dit..." confiait-elle, les larmes aux yeux. Soulagée de révéler enfin cette bonne nouvelle à ses fans, elle ajoutait : "Je suis très très heureuse de vous l'annoncer (...) J'attendais ça depuis tellement longtemps !"