Vitaa maman comblée : tendres moments avec ses trois enfants... en jet privé !

C'est en décembre dernier que Vitaa avait officialisé sa troisième grossesse à ses fans. Dans une vidéo Instagram à l'issue de sa tournée, la chanteuse avait adressé ses plus grands remerciements à son public avant de lui annoncer qu'elle serait bientôt maman à nouveau. Quatre mois plus tard, la petite Noa fait le bonheur de sa star de maman mais aussi de ses deux frères et de son papa Hicham Bendaoud.



Vitaa a dit 'oui' à l'homme de sa vie en 2010. Si rares sont les apparitions de monsieur sur les réseaux sociaux de l'artiste, cette dernière ne manque pas d'évoquer leur rencontre et leur couple dans les médias. En Hicham, Vitaa a trouvé celui qui la complète en tous points : "J'ai mis du temps à le trouver mais quand je l'ai trouvé, j'ai foncé. C'est quelqu'un de très sûr de lui, de très calme, de très posé alors que moi j'étais une angoissée de base. C'est quelqu'un qui m'a guérie du passé, de mes erreurs, de mes faiblesses, de tout ce qui a pu me torturer, de mes erreurs de jeunesse que j'ai pu faire et qui m'ont fait du mal."

Aux Victoires de la musique en février 2020, après avoir reçu son trophée avec Slimane, Vitaa lui avait même dédié son prix : "Je voudrais dire à mon mari merci de ce que tu m'apportes tous les jours, de ce soutien que tu m'apportes parce qu'on travaille ensemble au quotidien et même si tu gueules de temps en temps. Cette victoire, c'est la tienne." Une victoire qui ne sera jamais aussi précieuse que la naissance de Noa.