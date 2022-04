Vitaa maman : qui est son très discret mari Hicham Bendaoud ?

Depuis près de 12 ans, Vitaa partage la vie d'Hicham Bendaoud. Discret PDG d'une société de commerce de gros baptisée AATIV située à Paris, l'homme d'origine algérienne est également devenu directeur musical d'Indifférence Prod. Pour rappel, cette maison de disques gère de nombreux artistes comme Amel Bent, Slimane, Gims, Dadju, Camelia Jordana, Camille Schneyder mais aussi... Vitaa elle-même. L'occasion de travailler en famille pour le couple qui a trois enfants : Adam (né le 24 juillet 2011) et Liham (né le 25 octobre 2014) et Noa (née le 10 avril 2022).

Né en 1977, Hicham Bendaoud a été vu pour la première fois au côté de Vitaa en 2020 alors qu'il assistait à un match de football opposant le PSG à Montpellier au Parc des Princes. Un an plus tard, en décembre 2021, le couple était également apparu dans les tribunes du Parc des Princes entouré de Gims et de sa femme Demdem mais aussi de Nicolas Sarkozy. Plus récemment, en février 2022, les amoureux ont assisté au huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid à côté de Dj Snake et de Djamel Bouras.

Interviewée par la chaîne M6 dans l'émission Must Célébrités, la chanteuse avait confié quelques traits de caractère de son époux qu'elle disait être son "opposé". "C'est quelqu'un de très sûr de lui, de très calme, de très posé alors que moi j'étais une angoissée de base. C'est quelqu'un qui m'a guérie du passé, de mes erreurs, de mes faiblesses, de tout ce qui a pu me torturer, de mes erreurs de jeunesse que j'ai pu faire et qui m'ont fait du mal" avait-elle expliqué avant de confier : "J'ai des parents qui s'aiment et je trouvais ça beau (...) C'était comme ça dans ma tête, je voulais trouver l'amour de ma vie, et construire ma vie. J'ai mis du temps à le trouver mais quand je l'ai trouvé, j'ai foncé !"

Auprès des journalistes de Gala, Vitaa avait raconté avoir rencontré Hicham Bendaoud alors qu'elle avait 25 ans. Elle expliquait : "Il a 30 ans, du charisme, a déjà des enfants, mais est séparé de sa femme. Quand il me regardait, je voyais Charlotte dans ses yeux, pas Vitaa. Ce qui m'a troublée, car j'étais sentimentalement perdue, je ne savais plus à qui faire confiance" (ndlr : Vitaa se prénomme en réalité Charlotte Gonin).