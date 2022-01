Gims et sa vidéo controversée du Nouvel An : il affronte pour la première fois la polémique

"S'il vous plaît, laissez-moi avec les 'bonne année, Nouvel An'... Laissez-moi avec ça. Vous savez bien que je n'ai jamais répondu à ça et vous continuez à m'envoyer des 'bonne année'. Les muslims arrêtez ça ! Ce sont eux qui envoient la plupart des 'bonne année'. Les frères, on ne fête pas ça (...) Ça ne fait pas partie de nos convictions". Voilà les propos tenus par Gims dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux il y a un peu moins d'un mois, à l'occasion du passage à la nouvelle année. Le chanteur de 35 ans ne s'attendait pas à ce que ses déclarations fassent le tour des médias et que Valérie Pécresse s'en mêle. Et pourtant, le bad buzz est très vite arrivé. Aujourd'hui, Gims affronte publiquement la polémique pour la première fois.

J'étais en train de faire le con

C'est au Journal du dimanche ce 23 janvier 2022 qu'il réagit et présente d'emblée ses excuses. "Cette vidéo, je la regrette totalement", avoue Gims, qui explique qu'il n'était pas dans son état normal le jour où il l'a tournée et publiée. "Là, j'étais fatigué, je venais de regarder plein de snaps, pour le Nouvel An. J'étais en train de faire le con", explique le faiseur de tubes aux multiples disques d'or. Gims le reconnaît, il a dérapé en parlant ainsi de ses convictions religieuses et le regrette : "C'était un ovni, je ne communique pas comme ça habituellement. Je ne voulais pas blesser les gens. La foi, ça relève de l'intime." Gims aime son public dans sa diversité et insiste sur ce point auprès du JDD.