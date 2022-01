Gims loue sa villa exceptionnelle pour le tournage d'une émission de télé-réalité : du "luxe sans retenue"

Gims est décidément sur tous les fronts ! En plus de régaler le public grâce à sa musique qui rencontre toujours plus de succès, le chanteur régale également des candidats de télé-réalité. En effet, il a accepté de louer sa villa de Marrakech pour le tournage d'un programme bien connu diffusé sur TFX, à savoir 10 couples parfaits.

Comme d'habitude, c'est dans un lieu exceptionnel que celui-ci a eu lieu à l'occasion de la cinquième saison. Sous le soleil du Maroc, Sarah Lopez, Anthony Matéo et tous les autres ont eu le plaisir d'investir les lieux pour plusieurs semaines. Et d'après les premiers épisodes disponibles sur Salto, ça ne leur a pas échappé qu'il s'agissait de la maison de Gims et de sa femme Demdem. "Alors attends, j'ai cru apercevoir un nom à l'entrée de la villa... C'est incroyable ! La maison est grave grande, il y a je ne sais pas combien de salles de bain. Tout ça rien que pour nous, je suis trop contente ! Gims est venu là ! On pourra dire qu'on a dormi chez Gims !", se réjouit l'ex de Jonathan Matijas.

La villa est disponible sur un site de location de luxe, sejour-maroc.com, où il est indiqué que le rappeur propose une nuit dans son incroyable demeure au prix de 1 057 euros. La propriété peut recevoir une dizaine de personnes et s'étend sur une superficie de 10 000 m2, dont 1 200 m2 habitable. Elle propose une piscine intérieure et extérieure, une salle de gym, un sauna et jacuzzi, un salon d'été, et même un hammam privé. "Télé dans toutes les chambres, salle de fitness, table de ping-pong, baby-foot, salle de cinéma...", précise également le site de location. "La Villa Demdem assume le Luxe sans retenue", lit-on.