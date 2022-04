Diaporama Vitaa maman : qui est son très discret mari Hicham Bendaoud ?

1 / 16 Vitaa maman : qui est son très discret mari Hicham Bendaoud ?

2 / 16 Vitaa (enceinte de son 3ème enfant) et son mari Hicham Bendaoud au Parc des Princes à Paris. © Cyril Moreau/Bestimage

3 / 16 Vitaa et son mari Hicham Bendaoud - People au match de Ligue 1 Uber Eats "PSG contre Monaco (2-0)" au Parc des Princes à Paris. © Cyril Moreau/Bestimage





4 / 16 Vitaa sur Instagram

5 / 16 Vitaa et son mari Hicham Bendaoud dans les tribunes du match de Ligue 1 Conforama PSG 5-0 Montpellier au Parc des Princes à Paris le 1 février 2020 © Gwendoline Le Goff / Panoramic / Bestimage





6 / 16 Patrick Bruel, Vitaa (enceinte de son 3ème enfant) et son mari Hicham Bendaoud - People lors de la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

7 / 16 Vitaa et son mari Hicham Bendaoud assistent au match de Ligue 1 Conforama PSG 5-0 Montpellier au Parc des Princes à Paris le 1 février 2020 © Giancarlo Gorassini / Bestimage





8 / 16 Vitaa et son mari Hicham Bendaoud dans les tribunes du match de Ligue 1 Conforama PSG 5-0 Montpellier au Parc des Princes à Paris le 1 février 2020 © Gwendoline Le Goff / Panoramic / Bestimage





9 / 16 Nicolas Sarkozy, Gims et Hicham Bendaoud - People au match de Ligue 1 Uber Eats "PSG contre Monaco (2-0)" au Parc des Princes à Paris le 12 décembre 2021. © Cyril Moreau/Bestimage





10 / 16 François-Henri Pinault, Anne Hidalgo, Jean-Claude Blanc, Leonardo, Jean-Michel Blanquer, Nasser al-Khelaïfi,, Nicolas Sarkozy, Leïla Bekhti, Adèle Exarchopoulos, Patrick Bruel, Didier Deschamps et sa femme Claude, Djamel Bouras, DJ Snake, Vitaa (enceinte de son 3ème enfant) et son mari Hicham Bendaoud, Nikola Karabatic et sa compagne Geraldine Pillet, Alain Prost - People en tribune lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022.





11 / 16 Nicolas Sarkozy, Gims et Hicham Bendaoud - People au match de Ligue 1 Uber Eats "PSG contre Monaco (2-0)" au Parc des Princes à Paris le 12 décembre 2021. © Cyril Moreau/Bestimage





12 / 16 Leïla Bekhti, Adèle Exarchopoulos, Patrick Bruel, Didier Deschamps et sa femme Claude, Djamel Bouras, DJ Snake, Vitaa (enceinte de son 3ème enfant) et son mari Hicham Bendaoud, Nikola Karabatic et sa compagne Geraldine Pillet, Alain Prost - People en tribune lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022.





13 / 16 Vitaa (enceinte de son 3ème enfant) et son mari Hicham Bendaoud, Nikola Karabatic et sa compagne Geraldine Pillet - People lors de la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

14 / 16 Vitaa (enceinte de son 3ème enfant) et son mari Hicham Bendaoud - People lors de la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

15 / 16 Vitaa et son mari Hicham Bendaoud dans les tribunes du match de Ligue 1 Conforama PSG 5-0 Montpellier au Parc des Princes à Paris le 1 février 2020 © Gwendoline Le Goff / Panoramic / Bestimage