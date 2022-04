Vitaa maman pour la 3e fois : son bébé déjà gâté avec des cadeaux grand luxe

Rien n'est trop beau pour la petite fille de Vitaa. Exit les marques grand public comme Petit Bâteau ou Oxybul, la chanteuse pare déjà sa fille des plus grandes marques Haute-Couture. Sur Instagram, l'interprète du titre À fleur de toi a ainsi dévoilé la garde-robe très chic de sa précieuse petite fille (voir diaporama). Bodies Baby Dior, bavoirs et culottes Fendi ou Givenchy, la petite Noa aura décidément tout d'un mannequin dans son berceau.

"Un grand merci à l'équipe Playtwolabel" écrit-elle en légende, tout en ouvrant une boite contenant des vêtements grand luxe(Playtwolabel est un label indépendant qui a notamment collaboré au remix de son titre Ma soeur avecAmel Bent et Camélia Jordana).

Comblée d'être devenue maman d'une petite fille, la chanteuse de 39 ans a récemment dévoilé le premier cliché de son bébé juste après sa naissance, le 10 avril 2022, sur Instagram. "Noa. Louanges à toi Seigneur de m'avoir comblée une fois de plus par la plus belle de tes Créatures. Puisses-tu protéger notre poupée de ce bas-monde et la combler de tes bienfaits... In love with my daughter." avait-elle écrit en légende.