Vitaa enceinte : son bébé fait la java dans son ventre, elle filme la scène !

Tic, tac... Le temps file pour Vitaa. Dans quelques semaines, elle donnera naissance à son troisième enfant. Bébé a d'ailleurs hâte de rencontrer toute la famille. Ce jeudi 31 mars au soir, l'interprète de Je te le donne était prête à aller au lit mais le futur enfant en avait apparemment décidé autrement. En story Instagram, l'artiste de 39 ans a dévoilé en vidéo la petite fiesta que bébé se faisait bien au chaud à l'intérieur : "Le hoquet + la Samba là-dedans" écrit-elle sur les images de son ventre chahuté dans tous les sens. L'interprétation n'est pas certaine mais on peut donc imaginer l'impatience de bébé à l'idée de pointer le bout de son nez !

Vitaa deviendra maman dans les prochains jours. Le 15 mars, elle indiquait à sa communauté qu'elle vivait les "dernières semaines" de sa grossesse. Mariée à Hicham Bendaoud depuis presque douze ans, l'acolyte de Slimane est devenue maman pour la première fois en 2011. Un petit garçon appelé Liham, devenu grand frère d'Adam en 2014. S'agira-t-il d'une fille cette fois-ci ou l'adage "Jamais deux sans trois" se vérifiera-t-il pour Vitaa ? Quoiqu'il en soit, ce nouveau bébé a déjà une copine toute trouvée avec la fille de Slimane, née prématurée en fin d'année dernière mais désormais en super forme !

Avec des enfants très rapprochés, Vitaa et Slimane ne feront que resserrer les liens qui les unissent déjà depuis la formation de leur duo. La chanteuse tient même à la fille de Slimane comme à la prunelle de ses yeux : "Il rêvait d'avoir un enfant depuis très longtemps. Je considère sa fille comme ma nièce" expliquait-elle. Elle la couvre même de cadeaux de luxe, au grand dam de Slimane qui refuse que son bébé prenne de mauvaises habitudes. Mais Slimane n'a pas son mot à dire. Il est épaulé comme jamais par Vitaa dans ce nouveau rôle de père qu'il apprend jour après jour et qu'il gère comme un pro. La future maman affirmait elle-même qu'il était "un papa formidable". Elle aussi sera (encore) une maman géniale, on n'en doute pas une seconde.