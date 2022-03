Slimane papa : rire et tendres baisers, il partage un moment douceur avec sa fille

On ne connait pas son nom, on ne connaît pas son visage. En revanche, on commence à plutôt bien visualiser l'arrière de son crâne. Papa protecteur, Slimane évoque pudiquement les premiers instants de sa fille sur les réseaux sociaux, en prenant soin, toujours de camoufler tout détail qui pourrait soulever l'anonymat. Jusqu'à présent, outre les gazouilles, les berceuses et les rires, le jeune chanteur de 32 ans n'a dévoilé que la première lettre du prénom de bébé : un E, sans suite, pour conserver le mystère. A vos pronostics.

Le jeudi 24 mars 2022, Slimane a toutefois partagé un joli instant avec sa petite fille. Sur son compte Instagram officiel, l'artiste a publié une vidéo sur laquelle il couvre son enfant de baisers avant de rire à gorge déployée. "Meskina, je la laisse pas dormir", écrit-il en légende, le sourire aux lèvres. Les jeunes parents ont souvent pour habitude de profiter des siestes de leurs enfants pour rattraper leurs nuits trop courtes, et se préparer aux réveils multiples dans la pénombre. Mais que voulez-vous : le grand copain de Vitaa a simplement beaucoup d'amour à donner...

Chaque seconde que je passe avec toi me rappelle combien la vie est belle ma fille

En décembre dernier, Slimane avait supprimé l'intégralité de son compte Instagram en expliquant avoir besoin de prendre une pause. La vérité, c'est qu'il se rongeait au sang en attendant la naissance de sa fille. Et pour cause. Son "petit ange" est né avec pratiquement deux mois d'avance et a eu beaucoup de mal à se respirer et à se nourrir après avoir ouvert les yeux pour la première fois. "Le monde est une catastrophe mais chaque seconde que je passe avec toi me rappelle combien la vie est belle ma fille, explique-t-il maintenant qu'elle va mieux. Tu seras fière, tu seras libre, tu seras tout ce que tu voudras être ma fille car je serai là. Je t'aime." Une belle déclaration, qui pourrait bien terminer en paroles de chanson...