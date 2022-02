Slimane papa : câlins et berceuses, il partage un tendre moment avec sa petite fille

Il est enfin temps de profiter l'un de l'autre. Pendant plusieurs semaines, Slimane n'a pas pu passer du temps avec sa fille comme il l'aurait voulu. Né prématurément, avec deux mois d'avance, bébé a dû rester à l'hôpital et papa a enchaîné les allers-retours pour lui rendre visite. Une situation difficile à vivre, presque insupportable pour le chanteur de 32 ans. C'est pourquoi les retrouvailles sont si douces. Le mardi 1er février 2022, le grand copain de Vitaa a partagé une émouvante vidéo dans laquelle il chante une berceuse à son enfant. Un morceau de circonstance, puisqu'il s'agit de Jardin d'hiver d'Henri Salvador.

Une chanson douce que lui chantait son papa. Voilà les premiers souvenirs que la petite fille aura, elle qui apparaît aussi dans ces images, blottie dans une épaisse fourrure. Cette vidéo, évidemment, fait bien plaisir à voir. En décembre dernier, Slimane inquiétait les foules en supprimant l'intégralité de son compte Instagram, précisant qu'il avait "besoin d'une pause" sans plus d'explication. Mais son mal-être n'était pas lié au syndrome de la page blanche, à sa carrière musicale ni à la peur provoquée par la fin du duo iconique qu'il forme avec Vitaa.

Je suis devenu papa d'une petite fille incroyable

"Je suis à la fois très heureux de vous annoncer ce que je vais vous annoncer et la fois je suis très triste parce que je ne pensais pas vous l'annoncer comme ça, expliquait-il finalement, après de longues heures de silence. Je suis devenu papa d'une petite fille incroyable, un petit ange, qui est née pratiquement deux mois à l'avance et qui est à l'hôpital depuis un mois. Ça fait un mois que je m'inquiète pour elle, qu'elle a du mal à respirer parfois, qu'elle a du mal à se nourrir aussi. Ça fait un mois que je prie tous les jours pour qu'elle aille mieux et pour que je puisse vite la présenter à tous les gens qui l'aiment déjà, ma famille, mes amis. Je suis papa, je suis heureux, elle va bien, elle va mieux." Et elle a droit aux plus jolies berceuses pour s'endormir paisiblement...