Vitaa, maman de Noa : devoirs de ses fils en plein allaitement, elle gère tout en même temps !

Désormais maman de trois enfants après la naissance de sa petite Noa le 10 avril dernier, Vitaa a déjà dû commencer à s'adapter aux exigences de sa famille nombreuse ! Rentrée de l'hôpital avec la petite fille, elle a retrouvé ses deux fils aînés, Liham, 10 ans et Adam, 7 ans et a repris avec eux tâches quotidiennes et devoirs du soir.

Mais quand on doit surveiller les cahiers, les dictées et que le bébé réclame à manger en même temps, il faut trouver la bonne organisation ! La chanteuse a donc décidé de se servir d'un coussin d'allaitement pour nourrir la petite fille pendant qu'elle aide ses deux ainés. Une situation cocasse qui donne une photo insolite, publiée sur son compte Instagram.

Si elle est très amie avec Slimane et que les deux chanteurs ont mené une collaboration fructueuse pendant plusieurs années, elle ne semble pas voir la protection de sa vie privée. En effet, lui aussi récemment papa d'une petite fille, le chanteur refuse de donner son prénom et de montrer son visage, ne partageant que de très rares moments et peu de confidences.

Vitaa, quant à elle, protège soigneusement le visage de ses trois bambins mais elle n'hésite pas à partager plus de moments de sa vie privée avec ses abonnés qui connaissent notamment son discret mari, Hicham, avec qui elle est en couple depuis ses 25 ans. A l'époque, elle débute sa carrière, lui est déjà séparé de la mère de ses premiers enfants. Et leur amour est plus fort que tout, puisqu'ils se marient en 2010, un an avant la naissance de leur premier fils.

A son sujet, elle ne tarit pas d'éloges. "C'est quelqu'un de très sûr de lui, de très calme, de très posé alors que moi, j'étais une angoissée de base. C'est quelqu'un qui m'a guérie du passé, de mes erreurs, de mes faiblesses, de tout ce qui a pu me torturer, de mes erreurs de jeunesse que j'ai pu faire et qui m'ont fait du mal ", racontait-elle en 2014. Une belle déclaration pour celui qui reste tout de même loin de tous les projecteurs.