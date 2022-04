Slimane papa : pourquoi il ne montrera jamais le visage de sa fille

Pendant plusieurs années, il a rempli les plus grandes salles de France en solo ou en duo avec sa complice Vitaa : au niveau professionnel, tout va bien pour Slimane ! Découvert dans l'émission The Voice il y a quelques années, le chanteur sort tube sur tube et chaque nouvelle chanson dépasse la précédente. Mais depuis quelques semaines maintenant, sa carrière a été quelque peu reléguée au second plan suite à un superbe événement... la naissance de sa fille.

Révélée par le chanteur alors que la petite était en service de néonatalogie en raison d'une naissance prématurée, cette grande nouvelle a changé sa vie. Désormais, plus de fêtes mais des biberons dans la nuit, comme il l'a confié à Ciné Télé Revue. "Avant je manquais d'heures de sommeil car je sortais trop souvent en soirée. Aujourd'hui, j'en manque pour donner des biberons", explique-t-il. Mais cette naissance n'a pas changé sa vision de la vie privée, qu'il verrouille solidement. "Je parle de ma famille, c'est vrai, mais connaît-on réellement mes proches ? Je ne pense pas. Je ne montre pas le visage de mes parents, ni celui de mes frères et soeurs, comme je ne montrerai jamais celui de ma fille. Ses premiers sourires ou ses premiers pas, je préfère les garder pour moi", a-t-il déclaré dans la même interview, alors qu'on ne sait effectivement rien sur une éventuelle compagne ou une petite amie potentielle.