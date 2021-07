Slimane transformé : cette "beauté algérienne" affiche fièrement ses muscles XXL

Depuis qu'il a été révélé dans l'émission The Voice en 2016, Slimane a bien changé ! Depuis ses débuts à la télévision, le chanteur de 31 ans a décidé de se mettre au sport afin de perdre du poids et se tailler un corps digne des plus grands bodybuilders. Et une chose est sûre, les résultats sont là ! Le 2 juillet 2021, l'interprète du titre Avant toi a partagé la vidéo d'une amie dans laquelle on aperçoit son impressionnant changement physique.

Entre ses gros biceps, ses pectoraux mis en valeur dans un tee-shirt moulant blanc et ses fesses ultra bombées dans un pantalon noir près du corps, l'artiste a de quoi jouer de son apparence devant l'objectif. "On est sur une beauté, une beauté algérienne prénommée Slimane", déclare son amie, avec humour. "Oh là là, excusez-moi vous avez un numéro ? Excusez moi !'"