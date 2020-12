Slimane aminci : début de pecs et altères XL, il s'affiche torse nu à la salle

Toujours aussi actif sur Instagram, Slimane continue de tenir ses fans au courant de sa transformation physique. Le 16 décembre 2020, le chanteur s'est saisi du réseau social pour partager plusieurs vidéos de son entraînement sportif. Courir sur le tapis et soulever des altères XL commence à être payant ! Pour l'artiste de 31 ans, "souffrance, détermination et changement" sont les maîtres-mots.

Parti au Maroc avec des amis, l'interprète de Ça va, ça vient a une mission : continuer de perdre du poids et se muscler. En rythme sur les chansons de Camille Lellouche et Camélia Jordana, Slimane transpire, élimine les excès et peaufine ses pecs en bonne compagnie. Il peut également compter sur le soutien à distance de son coach sportif Nascïemento. Bien qu'il soit "en manque de jus d'orange pressé", l'acolyte de Vitaa a également changé son alimentation depuis près d'un mois en adoptant la méthode Aboura : "Une combinaison de plusieurs techniques reconnues, mise en place de manière adaptée pour perdre du poids efficacement et avec PLAISIR", explique le site internet de cette méthode, qui a déjà fait ses preuves auprès de l'humoriste Inès Reg.

Slimane lutte contre ses kilos en trop depuis l'enfance. "J'ai des problèmes de poids depuis que je suis tout petit. Ce sont des choses qui naissent dans l'enfance et restent pour toute la vie. Mais ça fait de moi la personne que je suis. Ma mère m'a dit une fois : 'Si tu avais tout eu, tu ne serais pas celui que tu es.' Je le prends un peu comme ça, donc je suis très content", avait-il confié à Purepeople en septembre 2019. Lors de son passage dans Salut Les Terriens il y a quelques années, il avait expliqué à Thierry Ardisson avoir pesé "jusqu'à 125-130 kilos".