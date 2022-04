Amel Bent maman pour la 3ème fois : mise au point sur le prénom de son bébé !

Après avoir donné naissance à deux filles, Amel Bent est devenue maman pour la troisième, d'un petit garçon cette fois-ci.

La chanteuse de 36 ans officialisé cet heureux événement en publiant des clichés de son fils dans la soirée du jeudi 7 avril 2022: "Heureuse et émue de vous annoncer la naissance de mon petit prince. En forme et en bonne santé grâce à Dieu" écrivait-elle en légende. Pas peu fière d'avoir donné un petit frère à Sofia, 6 ans et Hana, 4 ans, Amel Bent s'était empressée de remercier tous les fans lui ayant apporté leur soutien : "Merci pour tous vos messages d'amour et de bienveillance tout au long de cette grossesse que j'ai partagé avec vous. Maintenant, un peu de repos et beaucoup de câlins avant de vous retrouver." La jeune maman a toutefois dû retrouver sa communauté plus tôt que prévu pour mettre une petite chose au clair.