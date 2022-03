"Il a bien râlé" : La décision d'Amel Bent qui a rendu fou son mari Patrick Antonelli

Amel Bent était à l'honneur sur le site Au féminin. La chanteuse et coach de The Voice - qui est actuellement enceinte de son troisième enfant - a accordé une interview à nos confrères. L'occasion de revenir sur l'élimination d'Eric Di Meco, ancien joueur de l'OM et de l'équipe de France, qui est loin d'avoir fait plaisir à son mari Patrick Antonelli.

Surprise pour les fans de football lors de l'émission The Voice 2022 du 19 mars. Il a participé à l'aventure avec son groupe de rock Osiris dans lequel il évolue en tant que bassiste. Il est accompagné d'Axel le chanteur, Patrick le batteur, et Alain, Chris et Lionel les guitaristes. Ils ont tenté de séduire les coachs Marc Lavoine, Vianney, Florent Pagny et Amel Bent avec leur reprise de Supersonic, d'Oasis. Malheureusement pour les cinq amis, personne ne s'est retourné, ce qui a mis fin à cette belle expérience. Mais en se retournant pas, la maman de Sofia (6 ans) et Hana (4 ans) a presque regretté son choix en découvrant l'ancien footballeur. "Je vous connais vous qui avez le micro. Oui parce que mon mari est Marseillais, il regarde l'équipe et je pense que vous ai déjà vu parler. Mon mari va me tuer, il me montre tout le temps", avait-elle lancé.

Au féminin a donc voulu savoir quelle avait été la réaction de son mari après avoir découvert qu'elle n'avait pas retenu Eric Di Meco. "Il ne m'a pas vraiment engueulée, mais il a quand même bien râlé. Il m'a dit : 'Toi tu es une Parisienne, tu ne connais rien. Tu ne te rends pas compte, Di Meco c'est un des plus grands symboles de l'OM.'", a-t-elle répondu. Mais Amel Bent s'est bien rattrapée car après le tournage, le sportif a envoyé des t-shirt à son mari ainsi qu'une petite vidéo. Une attention qui a, à coup sûr, touché Patrick Antonelli qui suit assidument l'OM depuis plusieurs années. Il tente d'ailleurs de transmettre cette passion a ses filles. "Il est tellement fan de l'OM, c'est fou. Il essaie de convertir nos filles pour qu'elles soutiennent l'OM, il leur montre des matchs de l'OM, mais le pauvre, c'est impossible, elles sont nées près de Paris et banlieusardes, il ne gagnera jamais là dessus (rires)", a conclu la belle brune de 36 ans.