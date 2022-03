The Voice 2022 : Une star du football, ex-capitaine des Bleus au casting !

Ce samedi 12 mars 2022, un nouvel épisode des auditions à l'aveugle de The Voice est attendu sur TF1. Comme chaque semaine depuis le lancement de la onzième saison, Amel Bent, Vianney, Marc Lavoine, Florent Pagny mais aussi Nolwenn Leroy vont devoir faire des choix parmi tous les candidats talentueux qui vont se présenter à eux. Des surprises attendent sans doute les coachs mais l'une des plus grosses de la saison sera certainement celle qui leur est réservée le samedi suivant, le 19 mars. En effet, lors de cet épisode, un ancien footballeur va tenter sa chance !

Et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit d'Eric Di Meco, d'après les informations relayées par L'Équipe. À 58 ans, il a eu une carrière bien remplie, en marquant notamment l'histoire du club de l'Olympique de Marseille et celle de l'équipe de France. Eric Di Meco espère désormais percer dans la musique avec son groupe de rock Osiris, spécialisé dans les reprises des chansons du groupe Oasis. Bassiste, il a passé le casting de The Voice avec ses cinq camarades : Axel le chanteur, Patrick le batteur, et Alain, Chris et Lionel les guitaristes.

"Au départ, c'est un projet entre potes pour s'éclater, qu'on fait sérieusement parce qu'on ne veut pas faire de la merde", confiait Eric Di Meco au sujet de sa passion pour la musique à Midi Libre en octobre 2021. "Pour moi, la musique, c'est comme le foot ou ce qu'on a créé avec Vincent Moscato à la radio, elle ne me plaît que si c'est avec une bande de potes", expliquait-il encore en 2020 dans un portrait pour L'Équipe. Eric Di Meco est toujours en parallèle très engagé dans le milieu du football. Lorsqu'il ne joue pas de la basse, il est consultant du Super Moscato Show de RMC.

Joueur emblématique de l'OM et ex-capitaine des Bleus

L'ancien footballeur a fait les belles années de Marseille de 1988 à 1994, s'imposant en tant que titulaire indiscutable à chaque match. Il a notamment contribué à la remontée du club en première division et à lui faire remporter la Ligue des Champions en 1993. Il a terminé sa carrière à Monaco, entre 1994 et 1998. Ses qualités de joueur lui ont par ailleurs permis d'être appelé par Michel Platini en équipe de France dès 1989. C'est sous la coupe de l'entraîneur Aimé Jacquet qu'il a toutefois brillé le plus au sein des Bleus, se voyant confier le rôle de capitaine à deux reprises.

Eric Di Meco va-t-il désormais aller droit au but dans The Voice ? Réponse le 19 mars sur TF1 !