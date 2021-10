Mort de Bernard Tapie : l'idée très forte d'Eric Di Meco pour lui rendre un dernier hommage

Peu d'hommes auront autant marqué la vie des supporters de l'Olympique de Marseille. Bernard Tapie, propriétaire et président du club dans les années 80 et 90 va remettre l'OM sur de bons rails et leur permettre de remporter la première coupe d'Europe des clubs français. Malgré une fin de règne marquée par des affaires de corruption et une descente administrative en deuxième division, le boss comme les supporters l'appellent, et resté à jamais dans le coeur des Phocéens.

Après les hommages à Paris et au Vélodrome et des obsèques très émouvantes, il est l'heure pour les supporters marseillais de penser à un dernier hommage à la hauteur de la trace que l'ancien homme d'affaires, mort à 78 ans des suites d'un cancer, a laissé au club. Parmi ses proches, Eric Di Meco a été particulièrement touché par la disparition de celui qu'il considérait comme son père. Dans une reportage diffusé par l'émission Téléfoot qui revenait sur les dernières célébrations en l'honneur de Bernard Tapie, l'ancien footballeur, désormais consultant sur RMC, a soumis une idée qui pourrait faire son chemin dans l'esprit des dirigeants marseillais. "Il faut marquer le coup, on n'a pas la culture de la statue, mais pourquoi pas, justement, lancer ça à Marseille", évoque-t-il.

S'il n'était pas venu à l'OM, je n'aurais peut-être pas fait la carrière que j'ai faite

Une statue pour Bernard Tapie, voilà ce que demande Eric Di Meco, à l'image de ce qui a pu être fait en Angleterre pour Thierry Henry ou encore de l'autre côté de l'Atlantique pour des stars comme Michael Jordan. Visiblement très attaché au père de Sophie, l'ancien joueur de l'équipe de France garde un souvenir ému des années sous son règne à l'OM. "On était ses fils, quand il venait passer la journée avec nous lors d'un match il nous parlait beaucoup de foot, il nous mangeait le cerveau. Si je n'avais pas croisé cet homme là, s'il n'était pas venu à l'OM, je n'aurais peut-être pas fait la carrière que j'ai faite", assure-t-il.

Alors, une statue pour Bernard Tapie ? Aux dirigeants et aux supporters de l'OM d'en décider.