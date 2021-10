Hommage à Bernard Tapie au Stade Vélodrome : sa veuve Dominique et ses enfants émus face aux Marseillais

Marseille a rendu un dernier hommage à Bernard Tapie, celui qui a emmené le club de foot de la cité phocéenne en finale de la Ligue des Champions, en 1993. L'émotion était palpable dans le Stade Vélodrome, ce 7 octobre, lorsque le cercueil du "boss", décédé le 3 octobre après 4 ans de combat acharné contre le cancer, est apparu. Parisien de naissance mais Marseillais de coeur, Bernard Tapie a eu droit à un hommage dans ces deux grandes villes. Après la messe-hommage qui s'est déroulée en l'église de Saint-Germain-des-Prés, le 6 octobre, le papa de Sophie Tapie a eu droit à un adieu en bleu et blanc, les couleurs de l'Olympique de Marseille.

Les supportes de l'OM, armés de leurs écharpes et drapeaux bleu et blanc, ont pu revoir la rediffusion de la première mi-temps de cette fameuse finale de 1993 face au Milan AC, jusqu'au fameux but de la tête de Basile Boli, à la 44e minute. Un moment d'anthologie qui a marqué l'histoire de l'OM, puisque le club reste à ce jour le seul club français à avoir remporté la Champion's League.

En voyant le cercueil de Bernard Tapie entrer sur la pelouse sous le titre Jump de Van Halen, l'hymne de l'OM, les Marseillais ont acclamé et applaudi le "boss". Des photos de lui étaient projetées sur les écrans et la coupe de la Ligue des Champions ainsi qu'un portrait du défunt étaient apposés au côté de son cercueil. Le clan Tapie était présent dans les tribunes, lors de cette cérémonie. Sophie Tapie et son grand frère Stéphane Tapie, étaient très émus. "Mon père est chez lui, les supporters étaient là... Il aurait été fier et il est fier", a confié le fils du défunt à BFMTV.

Les Marseillais pourront faire un ultime adieu à Bernard Tapie ce vendredi 8 octobre et suivre le convoi funéraire. En effet, une procession sera organisée entre le Vieux Port et la cathédrale de la Major, où sera célébrée la messe des obsèques de Bernard Tapie, à 11h00. L'ancien ministre et homme d'affaires sera ensuite inhumé au cimetière de Mazargues, dans les quartiers sud de la ville.