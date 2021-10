Bernard Tapie : Son cercueil porté par ses proches, l'émotion déchirante de Basile Boli et Jean-Pierre Papin

C'est une scène particulièrement poignante qui s'est produite devant le parvis de l'église Saint-Germain-des-Prés ce 6 octobre 2021, à l'issue de la messe parisienne en l'honneur de Bernard Tapie sous les applaudissements de la foule. Avant ses obsèques dans sa cité de coeur Marseille vendredi, la ville de Paris, où il est né, lui a fait un grand hommage avec une messe dans l'édifice religieux du 6e arrondissement. A la fin de la cérémonie, certains proches ont porté le cercueil à l'extérieur, ne cachant pas leur émotion : son fils Stéphane, le réalisateur Claude Lelouch, l'ancien ministre Jean-Louis Borloo, Bernard Hinault et sa collaboratrice Noëlle Bellone, ainsi que les stars du football et de l'OM Jean-Pierre Papin et Basile Boli, qui ont soulevé la figure populaire que la France pleure depuis le 3 octobre.

"Je suis comme des dizaines de millions de Français à l'aimer", a déclaré au micro de BFMTV son ami depuis quarante-cinq ans Jean-Louis Borloo. Stéphane Tapie a discuté avec les anonymes présents depuis des heures devant l'église, afin de leur témoigner la reconnaissance de la famille Tapie. Figure particulièrement populaire, l'homme d'affaires était particulièrement aimé des supporters de l'OM mais pas seulement. Son aura, son bagout et son authenticité ont dépassé les milieux du business mais aussi de la politique, lui qui s'était fait remarquer pour son opposition au FN.

Claude Lelouch lui avait offert un beau rôle au cinéma, dans Hommes, femmes, mode d'emploi il y a trente cinq ans. Le cinéaste avait confié dans Le Figaro : "Je l'ai mis face à Fabrice Luchini qui est l'acteur des acteurs. Cela restera un de mes plus beaux souvenirs de metteur en scène. Bernard a réussi à tenir tête à Fabrice." Il comptait d'ailleurs le faire tourner la deuxième partie de sa trilogie Le Genre humain, mais le sort en aura décidé autrement.

Très touché par la disparition de Bernard Tapie des suites du cancer, Basile Boli a démenti, ou bien est revenu sur sa décision de ne pas le porter le cercueil. Il est en tout cas apparu très affecté après la messe, prenant dans ses bras les proches de Bernard Tapie. L'ancien joueur de foot avait déclaré dans L'Equipe : "On s'est aimé, beaucoup. Ces derniers temps, on se voyait régulièrement, on se parlait souvent, je ne sais pas si on peut dire qu'on était devenus intimes, mais il y avait un feeling entre nous. J'avais un lien à vie avec lui."