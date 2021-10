Bernard Tapie : L'homme qui a bousculé Jean-Marie et... Marine Le Pen

Grandes gueules de la politique, Bernard Tapie et Jean-Marie Le Pen se retrouvent en 1994, sur Antenne 2/France 2 cette fois, dans le cadre de la campagne des élections européennes, face à Paul Amar. L'AFP se souvient : "Ils sont restés courtois bien que s'interrompant constamment, le premier défendant l'utilité de l'Europe et le second s'employant à démontrer ses dangers."

Mais si le duel est intense, on se remémorera aussi du présentateur Paul Amar sortant d'un sac des gants de boxe et des casques : "La politique, c'est sérieux", lance Bernard Tapie. Si Jean-Marie Le Pen ne s'offusque pas plus, le CSA et l'ensemble des mondes politique et audiovisuel est choqué : "Elle a coûté sa place au journaliste", rappelle l'AFP.

Quatre années auparavant, Bernard Tapie avait déjà clamé sur Antenne 2 devant Alain Duhamel dans L'Heure de vérité : "On ne peut plus laisser le monopole du drapeau français à Le Pen. Je ne connais pas un homme au monde qui dit autant de mal de la France."

A l'annonce de sa mort, le père de Marine Le Pen a réagi via son compte Twitter à la disparition de son ennemi politique de toujours : "On a parlé et on parle encore des "années Tapie", c'est dire le caractère exceptionnel de sa personnalité, je salue sa mémoire."