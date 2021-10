Sophie Tapie face au portrait de son père : l'image forte de la messe hommage

Sophie Tapie est apparue émue lors de l'hommage rendu à son père, Bernard Tapie, ce mercredi 6 octobre 2021 à Paris, en l'église de Saint-Germain-des-Prés. La chanteuse de 33 ans et sa famille ont fait leurs adieux au "Boss", disparu dans la matinée du 3 octobre, après quatre années de combat contre un cancer de la gorge et de l'oesophage. Durant cet hommage parisien, qui précède les obsèques de l'homme d'affaires qui se tiendront à Marseille le 8 octobre, Sophie Tapie a eu un geste simple mais plein de tendresse pour son père et qui n'est pas passé inaperçu.

En sortant de l'église, l'interprète de Phénix, titre écrit en hommage à son père, a regardé avec fierté et amour le visage de son papa. Face à la Une du journal La Provence, l'épouse de Jean-Mathieu Marinetti a souri et posé sa main sur la bouche de son père. Un acte emplit de sens, comme un dernier au revoir. Invitée sur le plateau de Touche pas à mon poste, peu avant le décès de l'ancien patron de l'OM, la jeune artiste n'avait pas souhaité évoquer la santé fragile de son papa mais elle avait expliqué qu'avec ses frères et soeurs, ils étaient très présents autour de lui. "On a beaucoup de chance car on est ensemble".

Plusieurs proches et amis de Bernard Tapie étaient présents durant cette messe hommage, dans le 6e arrondissement : Jean-Pierre Castaldi et son fils Benjamin Castaldi, Cyril Hanouna, Rachida Dati, Claude Lelouch, Jean-Louis Borloo, Brigitte Macron, Nicolas Sarkozy... Les anciens footballeurs Basile Boli et Jean-Pierre Papin ont porté le cercueil de leur ami. L'émotion était palpable et beaucoup de fans de Bernard Tapie ont attendu sur le parvis de l'église, brandissant des écharpes de l'OM.

"Il est là, ils nous écoute", avait tenu à rappeler le publicitaire Jacques Séguéla, invité sur le plateau de TPMP au lendemain de la mort de Bernard Tapie. Derrière lui, le "Boss" laisse plus qu'une famille endeuillée, c'est toute une génération qui dit adieu à ce grand monsieur au parcours hors du commun.