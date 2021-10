Mort de Bernard Tapie : son "fils" Eric Di Meco s'effondre en direct

C'est une disparition qui a fait de la peine à tout le monde et peut-être plus particulièrement à tous les amoureux de l'OM. Bernard Tapie s'est éteint dimanche 3 octobre après plusieurs années de lutte contre un cancer qui s'était déclaré en septembre 2017. Des années d'une lutte acharnée contre une maladie qui s'était généralisée et contre laquelle son fils Stéphane va continuer de se battre pour faire avancer la recherche. Homme aux mille vies, le père de quatre enfants est bien connu pour avoir mené l'Olympique de Marseille sur le toit de l'Europe dans les années 90.

Homme de base de l'OM de Tapie, Eric Di Meco a tout connu avec l'homme d'affaires mort à 78 ans, des succès nationaux et européens, aux scandales et la relégation en deuxième division. Interrogé sur les antennes de RMC, la chaîne de radio où il officie en tant que consultant sportif, l'ancien sportif de 58 ans est revenu sur sa relation très forte avec le mari de Dominique. "Je sais que j'ai eu beaucoup de chance de croiser cet homme là et de travailler avec lui", débute-t-il, avant de poursuivre : "Il y a des hommes qui sont exceptionnels ou extraordinaires et lui en faisait partie".

J'avais été un de ses fils, comme on dit dans le vestiaire

Lié à l'histoire du club phocéen à vie, celui qui devrait connaître un très bel hommage au stade Vélodrome prochainement, avait construit une relation très forte avec Eric Di Meco. "J'avais été un de ses fils, comme on dit dans le vestiaire, mais par contre je sais que je l'avais par texto à la fin et on avait une affection particulière l'un envers l'autre par rapport à ce qu'on a vécu", raconte-t-il la voix chargée, tremblante et au bord des larmes. Une situation décidément très difficile à vivre pour le grand copain de Vincent Moscato qui n'arrive pas à retenir son émotion en direct et prouve à quel point il était proche de celui qui a fait preuve d'un grand courage jusqu'au bout.