Amel Bent à nouveau maman : son fils reçoit un très joli cadeau de "tonton" Jamel Debbouze

Depuis sa naissance, le fils d'Amel Bent ne cesse d'être couvert de cadeaux. Samedi 16 avril, la chanteuse a publié images dans sa story, montrant tous les jolis présents reçus. Et l'entourage d'Amel Bent a le goût du luxe. Jamel Debbouze a adressé un cadeau au bébé d'Amel Bent et a choisi la chic marque Bonpoint. "Encore félicitation et bienvenue à ton fils", a écrit l'humoriste et comédien sur une petite carte que l'on découvre sur la photo mise en ligne par Amel Bent (voir le diaporama). "Merci tonton @jameldebbouze", a réagi Amel Bent, le tout accompagné d'un coeur rouge. La chanteuse a aussi reçu une autre boîte Bonpoint, mais cette fois-ci d'Anne Marcassus et Mathieu Vergne (mari d'Ophélie Meunier), qui dirigent ensemble la société de production DMLSTV.

La grande famille The Voice avait déjà gâtée Amel Bent avec toujours un cadeau venant de chez Bonpoint. La coach aurait-elle fait une liste de naissance auprès de cette belle maison spécialisée dans l'habillement pour enfants ? "Chère Amel, toutes les équipes de The Voice, de ITV Studios France partagent ton bonheur et te félicitent très chaleureusement pour la naissance de ton petit garçon. Avec toute notre amitié", pouvait-on lire sur le mot qui accompagnait ce beau présent.

Egalement maman de Sofia (6 ans) et d'Hana (4 ans et demi), Amel Bent est plus que comblée avec ses trois enfants. Hier, elle a partagé la toute première photo de ses deux filles avec leur petit frère, un grand moment de bonheur. Et ce n'est que le début de cette nouvelle et grande aventure à 5 !